anime – NAMI YO KIITE KURE (Born to be on Air!) – di Tatsuma Minamikawa

SCHEDA

Titolo originale: Nami yo Kiite Kure – (波よ聞いてくれ)

Titolo internazionale: Wave, Listen to Me!

Genere: serie tv – commedia, slice of life, sentimentale, radio

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2020 – in corso

Tratto: dal manga “Born to be on Air!” di Samura Hiroaki (edito in Italia da Star Comics)

Director: Tatsuma Minamikawa

Series Composition: Shoji Yonemura

Character design: Takumi Yokota

Music: Motoyoshi Iwasaki

Studios: Sunrise

In Italia: in visione, gratuita e ufficiale, sottotitolata in italiano su VVVVID.

Titolo nello streaming in Italia: Nami yo Kiite Kure

Distributore: Dynit

Traduttore: Valentina Vignola

Editing: Ruben Baita

Sigle:

Opening Theme:

“aranami” by tacica

Ending Theme:

“pride” by Harumi

Trailer



TRAMA

Il programma radiofonico “Onde ascoltatemi” va in onda alle 3 del mattino, sulla radio locale di Sapporo, in Hokkaido. Alla conduzione c’è la eccentrica Koda Minare, che legge le domande degli ascoltatori e risponde in modo tutto suo.

Infatti dà consigli mentre recita appassionatamente di fare cose strambe, come combattere con un orso sulle montagne o incontrare gli alieni!

Ma come è finita una cameriera sfortunata in amore a fare la speaker radiofonica?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Riho Sugiyama – Minare Koda

Bin Shimada – Yoshiki Takarada

Daisuke Namikawa – Mitsuo Suga

Kaito Ishikawa – Ryūsuke Kōmoto

Kazuhiro Yamaji – Katsumi Kureko

Kouki Uchiyama – Shinji Oki

Mamiko Noto – Makie Tachibana

Manaka Iwami – Mizuho Nanba

Masaaki Yano – Chūya Nakahara

Sayaka Ohara – Madoka Chishiro

Shinshū Fuji – Kanetsugu Matō

