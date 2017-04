A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Naruto: Shippuuden: Jump Festa 2013 Special – (ナルト-NARUTO-疾風伝 サニー・サイド・バトル)

Titolo internazionale: Naruto Shippuden: Sunny Side Battle

Genere: OAV – shounen – commedia, azione, combattimenti, ninja

Rating: adatto a tutti

Durata: 10 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2011

Tratto: 11° OAV tratto dal manga “Naruto” di Masashi Kishimoto. Relativo alla seconda serie Naruto Shippuuden.

Studio di animazione: Studio Pierrot

In Italia: inedito

TRAMA

La colazione è il pasto più importante della giornata; tuttavia a volte per quanto uno sia bravo, preparare una perfetta colazione può essere un impresa anche per un genio, come ci farà vedere Itachi Uchiha…

Riuscirà a preparare una perfetta colazione?

CURIOSITA’

– L’Oav probabilmente non è canonico

– L’oav è stato mostrato al Jump Super Anime Tour 2013, e poi dato in omaggio in Giappone insieme al videogioco “Naruto Shippuden Ultimate Ninja storm Revolution”.

