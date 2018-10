A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Nerawareta Gakuen – (ねらわれた学園 )

Traduzione letterale: La scuola soggiogata

Titolo internazionale: Psychic School Wars

Genere: film d’animazione – scolastico, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora e 46 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2012

Tratto: dal romanzo “Nerawareta Gakuen” di Taku Mayumura.

Director: Nakamura Ryousuke

Character design: Hosoi Mieko

Music: Murai Shuusei

Studios: Sunrise

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dai fansub Sarulandia e Owari Sub.

Sigle:

Opening Theme:

“Gin’iro Hikōsen” by supercell feat. Koeda

Ending Theme:

“Sayonara no Hashi” by Mayu Watanabe

Trailer



TRAMA

In una scuola media, situata nei pressi dell’oceano, le giornate scorrono normalmente; fino all’arrivo di Ryoichi, uno studente che fin da subito manifesta delle facoltà sopranaturali. Convinto dal padre ad usare i suoi poteri telepatici per conquistare la scuola, il ragazzo inizia a leggere la mente delle persone, e ad influenzarle, piegando la volontà anche de Consiglio Studentesco.

Un solo studente risulta esserne immune: Kenji Seki. Quando capisce quello che sta succedendo, Seki decide di salvare i suoi compagni e affrontare Ryoichi. Ce la farà?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Daisuke Ono – Ryōichi Kyogoku

Yūtarō Honjō – Kenji Seki

Kana Hanazawa – Kahori Harukawa

Mayu Watanabe – Natsuki Suzuura

OPERE RELATIVE

Romanzo

– Nerawareta Gakuen

Live Action

– Nerawareta Gakuen – film live

RECENSIONI

