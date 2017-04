A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Nisekoi – (ニセコイ)

Titolo internazionale: Nisekoi: False Love

Genere: serie tv – Commedia, Harem, Scolastico, Sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 20 Episodi (prima stagione, completa), 12 (seconda stagione, completa)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Gennaio a Marzo 2014

Rete tv: Tokyo MX, tvk, CTC, TVS, TVA, MBS, TVQ, TVh, BS11

Tratto: dal manga “Nisekoi (False Love)” di Naoshi Komi

Director: Naoyuki Tatsuwa

Chief Director: Akiyuki Shinbo

Series Composition: Akiyuki Shinbō, Fuyashi Tō

Character design: Nobuhiro Sugiyama

Music: Satoru Kōsaki

Studios: Shaft

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

1: “CLICK” by ClariS (eps 2-14)

2: “STEP” by ClariS (eps 15-19)

Ending

1: “CLICK” by ClariS (ep 1)

2: “Heart Pattern” by Nao Tōyama (eps 2-)

3: “Recover Decoration” by Kana Hanazawa (eps 10-13)

4: “Order×Order” by Yumi Uchiyama (eps 9-11)

5: “STEP” by ClariS (ep 14)

6: “TRICK BOX” by Mikako Komatsu (eps 15,17)

7: “Hanagonomi” by Kana Asumi (eps 18-19)

8: “Sōzō Diary” by Nao Tōyama & Kana Hanazawa & Mikako Komatsu & Kana Asumi (ep 20)

TRAMA

La storia narra le vicende degli studenti liceali Raku Ichijou e Chitoge Kirisaki. Le loro famiglie sono in guerra. I due leader decidono che, per andare d’accordo tra famiglie, i loro nipoti, Ichijou e Kirisaki, dovranno diventare amanti e sposarsi.

Riusciranno i due ragazzi a diventare amanti ufficiali, facendo si che le loro famiglie vadano d’accordo?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kana Hanazawa – Kosaki Onodera

Kouki Uchiyama – Raku Ichijō

Nao Tōyama – Chitoge Kirisaki

Kana Asumi – Marika Tachibana

Mikako Komatsu – Seishirō Tsugumi

Takehito Koyasu – Claude

Yumi Uchiyama – Ruri Miyamoto

Yuuki Kaji – Shū Maiko

