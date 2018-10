anime – NOBUNAGA CONCERTO – di Yusuke Fujikawa

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Nobunaga Kyousoukyoku – Nobunaga Concerto – (信長協奏曲〈コンツェルト)

Titolo internazionale: Nobunaga Concerto

Genere: serie tv – shounen, storico, viaggio nel tempo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 10 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Luglio a Settembre 2014

Rete tv giapponese: Fuji TV

Tratto: dal manga “Nobunaga Concerto” di Ayumi Ishii

Director: Yusuke Fujikawa

Character design: Makoto Yokoyama

Music: Masaru Yokoyama

Studios: Fuji Tv

In Italia: inedito

Sigle:

Ending Theme:

“Fukagyaku Replace” by MY FIRST STORY

TRAMA

Dopo una bizzarra serie di sbalzi temporali, lo studente delle scuole superiori Saburo si ritrova nei panni di Oda Nobunaga, durante il periodo Sengoku (1467 – 1603).

Saburo sa benissimo che non può permettere alla storia di cambiare, e per questo tenterà di unificare il Giappone; ma allo stesso tempo dovrà cercare un modo per ritornare nel presente.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mamoru Miyano – Saburo

Aoi Yūki – Oichi

Nana Mizuki – Nōhime

Shun Oguri – Narratore

Yūichi Nakamura – Kinoshita Tōkichirō

Yuuki Kaji – Oda Nobunaga

OPERE RELATIVE

Manga

– Nobunaga Concerto

Live Action

– Nobunaga Concerto – film live

– Nobunaga Concerto – telefilm (drama)

