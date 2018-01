A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Noragami Aragoto – (ノラガミ ARAGOTO)

Titolo internazionale: Noragami Aragoto

Genere: serie tv – shounen, avventura, soprannaturale, commedia, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre a Dicembre 2015

Rete TV giapponese: Tokyo MX TV

Tratto: manga “Noragami” di Adachitoka

Director: Kotaro Tamura

Sceries composition: Deko Akao

Character design: Toshihiro Kawamoto

Music: Taku Iwasaki

Studios: Bones

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID, e disponibile anche (a pagamento) su Netflix.

Titolo nello streaming in Italia: Noragami Aragoto

Distributore: Dynit

Sigle:

Anime relativi:

– Noragami – serie tv, prequel

– Noragami OAV

TRAMA

La storia continua le avventure della prima serie, dove una studentessa chiamata Iki Hiyori deve trovare il modo di non essere più un mezzo spettro e di ritornare com’era prima.

Hiyori chiede aiuto al dio Yato, il quale le promette di riuscire a risolvere il suo problema.

DOPPIATORI

Hiroshi Kamiya- Yato

Maaya Uchida – Hiyori Iki

Yuuki Kaji – Yukine

Aki Toyosaki – Kofuku

Asami Imai – Tomone (Mayu)

Daisuke Ono – Daikoku

Jun Fukuyama – Kazuma

Kazuhiko Inoue – Kuraha

Mikako Komatsu – Mutsumi

Miyuki Sawashiro – Bishamon

Rie Kugimiya – Nora

Saori Hayami – Tsuyu

Takahiro Sakurai – Rabō

Toru Ohkawa – Tenjin

