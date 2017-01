A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Noragami – (ノラガミ)

Titolo internazionale: Noragami – Stray God

Genere: serie tv – shounen, avventura, soprannaturale, commedia, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Durata episodio: 24 minuti circa

Anno di uscita in Giappone: trasmesso sulla rete Tokyo MX Tv (alle 23:30 della domenica ) a partire dal 5 gennaio al 23 marzo 2014, in seguito anche sui canali MBS, TVA e BS11 (una curiosità in più: ci fu una preview del primo episodio di Noragami all’Anime Festival Asia di Singapore il 10 novembre 2013 e poi si partì con la trasmissione regolare in Giappone a partire per l’appunto il 5 gennaio 2014)

Tratto: dal manga illustrato e scritto da Adachi Toka, e pubblicato a partire dal gennaio del 2011 sulla rivista Monthly Shonen Magazine dall’editore Kodansha.

Sito ufficiale della Funimation: http://www.funimation.com/shows/noragami/anime

Sito ufficiale giapponese: http://noragami-anime.net/ (consiglio spassionatamente di dargli un’ occhiata perché è fatto benissimo!)

Regista: Kotaro Tamura

Sceneggiatura: Deko Akao

Character design: Toshihiro Kawamoto

Musiche: Taku Iwasaki

Studio di animazione: Bones

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato in italiano grazie a Tanoshimi no Sekai e Shinsei-Kai.

Sigle:

Opening Theme: “Goya no Machiawase” (“appuntamento durante la notte”) di Hello Sleepwalkers

Ending Theme: “Heart Realize” di Tia.

Anime relativi:

– Noragami OAV

– Noragami Aragoto – serie tv, sequel

TRAMA

La vita di Hiyoki Iki scorre tranquilla come quella di qualsiasi altra studentessa, finchè un giorno il destino non le fa incontrare Yato, un misterioso ragazzo dai particolari occhi azzurro acceso. Il ragazzo attraversa la strada per recuperare un gattino ma, quando sta per essere investito da un autobus, la ragazza si getta su di lui e viene investita al posto suo. La cosa ha come conseguenza lo sdoppiamento della sua anima dal suo corpo, che fa in modo che il corpo addormentato della ragazza venga lasciato ogni tanto per strada mentre la sua anima inizia a vagare.

L’anima di Hiyori è riconoscibile da una lunga coda felina simile a quella di un gatto, che però non deve essere rimossa altrimenti ne causerebbe la morte immediata (è infatti l’unico collegamento che mantiene unite la sua anima ed il suo corpo).

Il misterioso Yato si rivela essere una divinità minore, un dio della guerra più precisamente, che essendo povero cerca di guadagnare dei soldi per erigere un tempio e dedicarlo a sé. Per cinque yen offre servigi di ogni tipo: dall’occuparsi di negozi alle pulizie dei servizi igienici o ricercare gattini scomparsi su commissione.

Hiyori si rivolgerà a Yato per ovviare al suo problema di separazione dell’anima dal corpo,ma verrà aiutata sempre in cambio delle famose cinque yen che la divinità necessita.

Un altro personaggio fondamentale che si affaccia nella storia è Yukine, un ragazzino morto per cause non ben definite, ma che verrà riportato in vita dallo stesso Yato. Il dio ha bisogno di questo ragazzo perché esso rappresenta il suo “tesoro sacro” ovvero uno spirito che deve avere la caratteristica di essere puro e di asservire così il suo dio. Ma ovviamente Yukine è tutt’altro, e ne combinerà di tutti i colori… peccato però che così facendo le conseguenze delle sue azioni si riverseranno sempre su Yato.

Man mano che la trama si infittisce con l’avvento di altri personaggi il rapporto tra Yato e Hiyori li coinvolgerà sempre di più dal punto di vista sentimentale e si scopriranno man mano molte più cose legate all’oscuro passato di Yato.

DOPPIATORI

Hiroshi Kamiya- Yato

Maaya Uchida – Hiyori Iki

Yuuki Kaji – Yukine

Aki Toyosaki – Kofuku

Asami Imai – Tomone (Mayu)

Daisuke Ono – Daikoku

Jun Fukuyama – Kazuma

Kazuhiko Inoue – Kuraha

Mikako Komatsu – Mutsumi

Miyuki Sawashiro – Bishamon

Rie Kugimiya – Nora

Saori Hayami – Tsuyu

Takahiro Sakurai – Rabō

Toru Ohkawa – Tenjin

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Noragami” presente sul sito:

