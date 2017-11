A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Bannou Bunka Neko-Musume – (万能文化猫娘)

Titolo internazionale: All Purpose Cultural Cat Girl Nuku Nuku – Super Cat Girl Nuku Nuku

Genere: oav – seinen, azione, comico, fantascienza, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 oav (concluso)

Durata episodio: ogni oav dura 28 minuti circa

Anno di uscita in Giappone: 1992

Tratto: dal manga “Bannou Bunka Neko-Musume” di Yuzo Takada

Director: Yoshio Ishiwata (ep 1), Shin Misawa (ep 2, 6) Shoichi Masuo (ep 3, 4)

Character design: Yuji Moriyama

Music: Jun Watanabe

Studios: Starchild Records, Movic

Titolo in Italia: Nuku Nuku, l’invincibile ragazza-gatto

Anno di pubblicazione in Italia: 1994

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Edizione italiana: raccolti in 3 videocassette da Dynamic Italia. La serie non è mai uscita da noi in Dvd

Sigle:

Opening

1: “Watashi ni Happy Birthday” by Megumi Hayashibara

2: “Yume Hurry Up” by Megumi Hayashibara

Ending

1: “Oshiete Happiness” by Megumi Hayashibara

2: “Harikitte Trying!” by Megumi Hayashibara

Anime relativi:

– “Bannou Bunka Neko-Musume DASH!” oav. anime (storia alternativa)

– “Bannou Bunka Neko-Musume” serie tv, anime (storia alternativa)

TRAMA

Kyusaku Natsume è uno scienziato di grande talento, esperto di computer e con la fissa di creare dei cyborg che possiedano delle capacità avanzate. E’ sposato con Akiko, figlia del presidente della Mishima Corporation, una delle più potenti realtà economiche del mondo, specializzata per l’appunto in armamenti e tecnologie avanzatissime. Il loro figlioletto, Ryunosuke, è anche lui molto interessato alla robotica, ed è accudito dalla madre in modo un po’ troppo possessivo.

Un giorno Kyusaku e Ryunosuke trovano una piccola gattina ferita molto gravemente, e decidono di salvarla mettendo il suo cervello nel corpo di un nuovissimo modello di androide da battaglia. Nasce così Atsuko Natsume, per gli amici “Nuku Nuku”, una ragazza-gatto! Peccato che la madre vedrà in Nuku Nuku solo un ostacolo tra lei e il figlio!

DOPPIATORI

Doppiatore italiano – Personaggio

Perla Liberatori – Atsuko Natsume/ Nuku Nuku

Laura Boccanera – Akiko

Antonella Baldini – Arisa

Ilaria Latini – Kyoko

Domitilla D’Amico – Eimi

Angelo Maggi – Kyusake Natsume

Gemma Donati – Yoshimi

Stefano De Filippis – Ryunosuke Natsume

