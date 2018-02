A cura di Leonatos

SCHEDA

Titolo originale: Nurarihyon no Mago – (ぬらりひょんの孫)

Titolo internazionale: Nura: Rise of the Yokai Clan

Genere: serie tv – shounen, azione, avventura, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Luglio a Dicembre 2010

Rete tv giapponese: Animax

Tratto: dal manga “I Signori dei Mostri” di Hiroshi Shiibashi

Director: Junji Nishimura

Series Composition: Natsuko Takahashi

Script: Daisuke Watanabe, Junji Nishimura

Character design: Mariko Oka

Music: Kōhei Tanaka

Studios: Studio Deen

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dai fansub Freedom e FairyTail.

Sigle:

Opening

1: “Fast Forward” by Monkey Majik (eps 1-12)

2: “Sunshine” by Monkey Majik (eps 13-24)

Ending

1: “Sparky☆Start” by Katate☆SIZE [Aya Hirano, Yui Horie, and Ai Maeda (the elder)] (eps 1-12)

2: “Symphonic☆Dream” by Katate☆SIZE [Aya Hirano, Yui Horie, and Ai Maeda (the elder)] (eps 13-23)

3: “Brilliant☆Message” by Katate☆SIZE [Aya Hirano, Yui Horie, and Ai Maeda (the elder)] (ep 24)

Anime relativi:

– “Nurarihyon no Mago: Sennen Makyou” serie tv, sequel

TRAMA

Rikuo è un ragazzo di 13 anni, nipote del capo del clan Nura destinato a diventare il Terzo Erede, almeno nella speranza del nonno. Va a scuola ed ha molti amici, vive una vita normale ma solo apparentemente: il casato Nura è a capo di tutti gli yokai della regione e suo nonno è niente meno che il “Nurarihyon”, il demone a capo della Parata dei Cento Demoni. Rikuo inoltre non è totalmente un demone, il suo sangue è umano per 3/4, e solo di notte può risvegliare il suo sangue yokai assumendo forma demoniaca.

Quand’era bambino Rikuo sognava di diventare il terzo Nurarihyon ma, quando uno yokai cercò di uccidere i suoi amici, iniziò a disprezzare quel mondo che tanto lo affascinava, ed ora preferisce avere una vita normale da essere umano. Per via di ciò, molti membri del clan non lo ritengono adatto a succedere a suo nonno e, per ridare antico lustro alla famiglia, iniziano ad agire di propria iniziativa; in più lui stesso viene preso di mira da alcuni yokai che lo attaccano.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Jun Fukuyama – Rikuo Nura

Aya Hirano – Kana Ienaga

Ai Maeda – Yura Keikain

Akira Ishida – Tamazuki

Ami Koshimizu – Sasami

Chikao Ohtsuka – Nurarihyon

Etsuko Kozakura – Nattō Kozō

Hiro Shimono – Kurōmaru

Hiroki Y-umoto – Aotabō

Hiroyuki Yoshino – Gozumaru

Jouji Nakata – Gyūki

Junji Majima – Karasu Tengu

Kana -umi – Saori Maki

Kishō Taniyama – Kiyotsugu Kiyojūji

Koji Yusa – Nurarihyon (young)

Kousuke Toriumi – Kurotabō

Makoto Ishii – Ryōta-Neko

Mana Hirata – Natsumi Torii

M-ahito Yabe – Kappa

Miyu Irino – Tosakamaru

Nobuhiko Okamoto – Inugami

Risa Mizuno – Wakana Nura

Satomi Arai – Nattō Kozō

Shinpachi Tsuji – Daruma Mokugyo

Sōichiro Hoshi – Mezumaru

Takahiro Sakurai – Kubin-hi

Tak-hi Matsuyama – Nyūdō Hitotsume

Tetsuya Kakihara – Shima

