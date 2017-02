A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: One Piece Film: Z – (航海王電影:Z)

Titolo internazionale: One Piece Film: Z

Genere: film di animazione – shounen, fantasy, avventura, azione

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 109 minuti

Anno di uscita in Giappone:

Tratto: dal manga “One Piece” di Eiichiro Oda, relativo alla serie tv “One Piece”

Director: Tatsuya Nagamine

Script: Osamu Suzuki

Character design: Masayuki Sato

Music: Kohei Tanaka, Shiro Hamaguchi

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: One Piece Film: Z

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Trasmissione in tv: trasmesso da Mediaset su italia 2

Censura nella trasmissione televisiva: poca

Edizione italiana: mai uscito in Dvd da noi

TRAMA

L’ex ammiraglio ed istruttore Zephyr, conosciuto adesso come “Z”, un tempo leggenda della Marina che ha addestrato alcuni di più valorosi soldati mai visti nel grande Blu, ha attaccato con la sua NeoMarina una base militare. Il suo obiettivo sono le potentissime Pietre Dina, capaci con il loro potere di distruggere isole intere e che, se innestate negli Endpoint, potrebbe distruggere oltre mezzo Grande Blu!

Rufy e i suoi amici, dopo averlo salvato dall’acqua, saranno attaccati da “Z” appena scoprirà di essere su una nave pirata. Ingaggerà un duro scontro con la ciurma di cappello di paglia, a cui si salveranno non senza aver subito gravi danni, e sfidandoli apertamente…

Accettata la sfida; insieme a insperati alleati inizierà un incredibile avventura per la salvezza del Grande Blu e del mondo!

CURIOSITA’

– come i vari film di One Piece è difficile da collocare nella continuity del manga e Anime di Oda, ma considerando le capacità di Rufy e l’aspetto di Aokiji, senza dubbio dopo i 3 anni da Marineford ma prima della saga di Punk Hazard

– è il 12° film di One Piece

– è il primo film di One piece con il nuovo aspetto dei protagonisti

– Nei titoli di coda ci sono le due cover di How You Remind Me e Bad Reputation, cantate da Avril Lavigne; Oda ha ammesso di essere un fan della cantante canadese

– Sono stati trasmessi quattro episodi speciali 575° al 578° della serie televisiva,connessa alla trama e che si può definire un Prologo del film

– Ai primi spettatori del film è stato regalato un volume speciale in formato tankobon contenente gli schizzi e i bozzetti dei personaggi del film realizzati dall’autore del manga Eiichiro Oda. Curiosamente questi ha scelto per la ciurma di Cappello di Paglia dei vestiti firmati Armani.

DOPPIATORI

Doppiatori Italiani

Renato Novara: Rubber/Monkey D. Luffy

Emanuela Pacotto: Nami

Patrizio Prata: Roronoa Zoro

Luca Bottale: Usop

Lorenzo Scattorin: Sanji

Federica Valenti: Chopper

Patrizia Scianca: Nico Robin

Riccardo Rovatti: Franky

Daniele Demma: Brook

Paolo De Santis: Sengoku

Stefano Albertini: Monkey D. Garp

Paolo Sesana: Akainu

Sergio Romanò: Kizaru

Caterina Rochira: Tsuru

Davide Garbolino: Koby

Massimo Di Benedetto: Helmeppo

Stefano Pozzi: Zephyr da bambino

Marco Balzarotti: Aokiji

Francesca Bielli: Ain

Riccardo Peroni: Binz

Alessandro Maria D’Errico: Z/Zephyr

Doppiatori Giapponesi

Mayumi Tanaka: Monkey D. Rufy/Rubber

Akemi Okamura: Nami

Kazuya Nakai: Roronoa Zoro

Kappei Yamaguchi: Usop

Hiroaki Hirata: Sanji

Kazue Ikura: TonyTony Chopper

Yuriko Yamaguchi: Nico Robin

Kazuki Yao: Franky

Cho: Brook

Takkō Ishimori: Sengoku

Hiroshi Naka: Monkey D. Garp

Fumihiko Tachiki: Akainu

Unshō Ishizuka: Kizaru

Minori Matsushima: Tsuru

Mika Doi: Koby

Koichi Nagano: Helmeppo

Masashi Hirose: Mobston

Kumiko Watanabe: Gari

Yui Kano: Purin

Shun Takagi: Kibin

Masami Suzuki: Zephyr da bambino

Takehito Koyasu: Aokiji

Ayako Kato: Nipote di Mobston

Nozomi Sasaki: Zomino

Miho Tanaka: Homey

Mariya Nishiuchi: Marin

Ryoko Shinohara: Ain

Teruyuki Kagawa: Binz

Hochu Ōtsuka: Z/Zephyr

