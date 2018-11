anime – ONEGAI TEACHER (Please Teacher!) – di Yasunori Ide

A cura di Han

Titolo originale: Onegai Teacher – (おねがい☆ティーチャー)

Titolo internazionale: Please Teacher! – Onegai Sensei

Genere: serie tv – fantascienza, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Gennaio a Marzo 2002

Tratto: storia originale

Director: Yasunori Ide

Script: Yousuke Kuroda

Character design: Hiroaki Gohda

Music: Kazuya Takase, Shinji Orito, Tomoyuki Nakazawa

Studios: Daume

In Italia: inedito

Sigle:

Opening Theme:

“Shooting Star” By KOTOKO

Ending Theme:

1: “Sora no Mori De” By Mami Kawada (eps 1-11)

2: “Love a Riddle” by KOTOKO (ep 12)

TRAMA

Kei Kusanagi è timido ed introverso 18enne, che ha passato tre anni in una specie di coma, che lui chiama “l’arresto”. Gli capita infatti di bloccarsi e perdere conoscenza quando è sotto pressione. Persi tre anni di scuola, si trasferisce da suo zio Minoru, un dottore, e riprende ad andare alle superiori. Nessuno dei suoi compagni sa del suo problema, e tutti pensano abbia quindici anni, come loro.

Una sera Kei vede un vortice nel lago, e subito dopo assiste alla materializzazione di una donna stupenda. Scappa impaurito e si risveglia il giorno dopo, non sapendo se quello che ha visto sia vero o sia stato solo un sogno. Ma a scuola, con sorpresa, vede la stessa donna entrare nella sua classe, e presentarsi come la loro nuova professoressa di Giapponese Moderno.

Dopo scuola Kei scopre che la professoressa, Mizuho Kazami, è andata a vivere proprio vicino a lui e, mentre la sta aiutando a traslocare, viene teletrasportato in un’astronave. Scopre così che Mizuho è un’aliena, mandata dalla Federazione ad osservare gli umani!

DOPPIATORI

Kikuko Inoue – Mizuho Kazami

Sōichiro Hoshi – Kei Kusanagi

Ayako Kawasumi – Koishi Herikawa

Hiroaki Miura – Matagu Shido

Mitsuo Iwata – Hyosuke Magumo

Naoya Uchida – Minoru Edajima

Rei Sakuma – Konoha Edajima

Satomi Koorogi – Maho Kazami

Sayaka Ohara – Kaede Misumi

Tomoko Kaneda – Marie

Yukari Tamura – Ichigo Morino

Yumi Takada – Hatsuho Kazam

OPERE RELATIVE

Manga

– Onegai Teacher

– Onegai Twins

Anime

– Onegai Teacher: Himitsu na Futari – oav

– Onegai Teacher: Marie, Ai no Gekijou – oav

– Onegai Twins – serie tv, spinoff

– Onegai Twins: Natsu wa Owaranai – oav, spinoff

