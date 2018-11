anime – OPPAI NO OUJA 48 (King of Breasts) – di Ken Raika

A cura di H.

Titolo originale: Oppai no Ouja 48: Nanimo Kangaezu Me no Mae no Oppai Zenbu Shabure! – (おっぱいの王者48)

Titolo internazionale: King of Breasts

Genere: oav – commedia, harem, hentai

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Numero episodi: 2 Oav, di 30 minuti ciascuno

Anno di uscita in Giappone: 2010

Tratto: da un videogioco di OLE-M

Director: Ken Raika

Studios: T-Rex

In Italia: inedito

TRAMA

Breve serie in cui il protagonista, Naoya, un giorno riceve da una ragazza soprannaturale di nome Nihru, il compito di trovare e sconfiggere delle donne particolarmente prosperose. E per batterle, si intende portarsele a letto.

Per facilitargli il compito, Nihru e il suo staff gli donano anche degli oggetti magici; e così la ricerca del fortunato Naoya ha inizio.

Oav non adatti ai minori di 18 anni.

