Titolo originale: Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen Love Comedy wo Zenryoku de Jama Shiteiru – (俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している)

detto “NouCome” (o “NouKome”)

Traduzione letterale: Le mie scelte mentali stanno completamente interferendo con la mia commedia romantica scolastica

Titolo internazionale: My Mental Choices Are Completely Interfering With My School Romantic Comedy

Genere: serie tv – comico, ecchi, harem, scolastico, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 10 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre a Dicembre 2013

Tratto: Light Novel di Takeru Kasukabe

Director: Takayuki Inagaki

Series Composition: Hiroko Kanasugi

Script: Hiroko Kanasugi, Hiroshi Yamaguchi, Takashi Aoshima

Character design: Hiroyuki Saita

Music: Asuka Sakai

Studios: Diomedea

In Italia: inedito (il fansub italiano che lo aveva tradotto ha chiuso, ma l’opera si trova facilmente anche sub inglese)

“S・M・L☆” by Afilia Saga

“Taiyō to Tsuki no Cross” by TWO-FORMULA

Trailer



– “Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen Love Comedy wo Zenryoku de Jama Shiteiru OVA” side story

Kanade Amakusa è un liceale che è stato colpito da una strana maledizione, quella della “scelta multipla assoluta”. In pratica, ogni tanto nella sua mente appaiono in modo causale delle domande con risposta multipla, e lui ha pochi secondi per scegliere una opzione… che si avvera nella vita reale!

Spesso le opzioni sono tutte imbarazzanti e ridicole, così è difficile fare una scelta, ma se non risponde entro un limite di tempo per punizione avrà un forte dolore alla testa.

Nessuno sa di questa sua sfortuna e, a causa dei suoi comportamenti strampalati dovuti alla maledizione, il ragazzo viene mal visto dai compagni di classe.

Una mattina, mentre sta andando a scuola, Kanade viene sottoposto ad un nuovo quizz, ma tra le risposte c’è n’è una interessante, ovvero “una bella ragazza cadrà dal cielo”.

Il nostro protagonista sceglie quella opzione… e così dall’alto gli piomba addosso (quasi uccidendolo, a dire il vero!) la bionda Chocolat!

La ragazza afferma che è lì per aiutarlo, infatti se Kanade riuscirà a portare a termine alcune missioni imposte da una divinità, la sua maledizione scomparirà.

Chocolat si mette di impegno per aiutare Kanade, peccato che riuscirà invece a incasinare ancora di più il tutto!

Toshiyuki Toyonaga – Kanade Amakusa

Kaori Sadohara – Chocolat

Akiko Yajima – Utage Douraku

Ayumi Tsuji – Ouka Yuuouji

Hiromi Igarashi – Seira Kokubyakuin

Misato – Konagi Yawakaze

Naomi Ōzora – Yuragi Hakoniwa

Rei Matsuzaki – Ayame Reikadou

Shinnosuke Tachibana – Chara-Kami

Yui Kondou – Furano Yukihira

