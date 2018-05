A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Gin-iro no kami no Agito – (銀色の髪のアギト)

Traduzione letterale: Agito dai capelli d’argento

Titolo internazionale: Origin: Spirits of the Past

Genere: film d’animazione – avventura, drammatico, fantasy, fantascienza, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora e 30 minuti

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2006 (nel 2008 la versione rimasterizzata in Bluray)

Tratto: storia originale

Director: Keiichi Sugiyama

Series Composition:

Script: Nana Shiina, Naoko Kakimoto

Character design: Kouji Ogata

Mechanical design: Kenji Andou, Mahiro Maeda

Music: Taku Iwasaki

Studios: Gonzo

Titolo in Italia: Origine: Spirits of the Past

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Kaze

Sigle:

opening

“Chouwa oto ~with reflection” by KOKIA

ending

“Ai no Melody” by KOKIA

Trailer inglese



TRAMA

Toola si risveglia 300 anni dopo il nostro tempo, in un futuro dove la civiltà è crollata sotto il peso della sua stessa irresponsabilità, e la Natura è tornata a regnare padrona sulla Terra, ricoprendola con una fitta foresta che ha anche la capacità di attaccare l’uomo. Gli esseri umani sono scesi quindi di numero, e sopravvivono come possono.

A svegliarla è stato Agito, un giovane ragazzo che stava cercando dell’acqua potabile per il suo villaggio, e che si era introdotto in un vecchio laboratorio, dove aveva trovato Toola dentro la sua capsula di ibernazione.

La ragazza era la figlia di uno scienziato, e conosce un metodo che potrebbe distruggere le piante: ma dovrà scegliere da che parte stare, anche perchè nonostante la situazione al limite della sopravvivenza, gli umani non hanno perso la voglia di dividersi in fazioni e farsi guerra a vicenda.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

