A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Pani poni Dash! – (ぱにぽにだっしゅ!)

Titolo internazionale: Pani poni Dash!

Genere: serie tv – comico, parodia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Luglio a Dicembre 2005

Tratto: da un manga di Hikawa Hekiru

Director: Akiyuki Shinbo, Shin Oonuma

Series Composition: Kenichi Kanemaki

Script: Katsuhiko Takayama, Kenichi Kanemaki

Character design: Kazuhiro Ota

Music: Kei Haneoka

Studios: Shaft

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

1: “Kiiroi Vacances” by Momotsuki Gakuen 1 Nen C Gumi

2: “Roulette Roulette” by Momotsuki Gakuen Ichinen C Gumi

3: “Shoujo Q” by Momotsuki Gakuen Ichinen C Gumi

Ending

1: “Girlppi” by Momotsuki Gakuen A ☆B Gumi

2: “Healing Type Magical Girl Behoimi” by Mai Kadowaki

3: “Haruka na Yume” by Chiwa Saito

4: “Moon Light Love” by Momotsuki Gakuen Ichinen D~ Gumi

5: “Setsugetsuka” by Chiwa Saito

6: “Kiiroi Vacances” by Momotsuki Gakuen 1 Nen C Gumi

Trailer inglese



Anime relativi:

– “Paniponi Dash !: Danjite Okonaeba Kishin mo Kore wo Saku” oav, special

TRAMA

Rebecca Minamoto è una bambina prodigio molto intelligente. Ha frequentato l’università negli USA, e a 11 anni si è già laureata.

Torna in Giappone per diventare professoressa in una scuola media, ma il suo primo giorno da insegnante sarà molto burrascoso… ed è solo l’inizio delle tante follie che vedrà nella sua classe!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Chiwa Saito – Rebecca “Becky” Miyamoto

Ai Nonaka – Ichijo-san

Fumiko Orikasa – Himeko Katagiri

Kana Ueda – Kurumi Momose

Kayo Sakata – Sayaka “Rokugo” Suzuki

Satsuki Yukino – Rei Tachibana

Yui Horie – Miyako Uehara

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Akiyuki Shinbo presenti sul sito:

Altre opere di Shin Oonuma presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!