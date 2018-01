A cura di Leonatos

SCHEDA

Titolo originale: Penguin Musume Heart – (ペンギン娘♥はぁと)

Titolo internazionale: Penguin Girl

Genere: serie wev (ona) – comico, demenziale, cosplay

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 22 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2008

Tratto: dal web manga “Penguin Musume Heart” di Tetsuya Takahashi

Director: Hitoyuki Matsui

Script: Kazuharu Sato, Tatsuto Higuchi

Character design: Rondo Mizukami

Studios: Picture Magic

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Bowling Ball Fansubs.

Sigle:

Opening

“Renai Jiyū Shōjo” by PNGN 6: Azusa Kataoka, Mariya Ise, Yoshino Nanjou, Sakura Nogawa, Mai Kadowaki, Rina Hidaka

Ending

1: “Yurete Hajikete Afurechau Miwaku no Penguin Musume” by PNGN 4: Azusa Kataoka, Mariya Ise, Yoshino Nanjou, Rina Hidaka

2: “Yurayura + Yuriyura + Nananana—” by PNGN3: Azusa Kataoka, Mariya Ise, Yoshino Nanjou

TRAMA

Sakura, detta Penguin, è una giovane e ricchissima otaku (quando fa cosplay, acquisisce automaticamente le abilità e le conoscenze del personaggio interpretato!) che un giorno si trasferisce in una nuova scuola.

Nella sua nuova classe c’è Eterofu, una ragazza abilissima nelle arti marziali, che entra nelle sue simpatie a causa di una somiglianza con un personaggio del suo anime preferito. All’inizio ad Eterofu non andranno a genio le attenzione della nuova compagna, e si scontreranno, per poi diventare molto amiche.

Un giorno arriva in Giappone Mary, una ragazza appartenente alla potente famiglia dei Whitebear, titolari della ditta rivale di quella di Sakura, che cercherà di dimostrare la sua superiorità rispetto a quest’ultima sfruttando ogni occasione e con ogni mezzo (forza bruta compresa).

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Azusa Kataoka – Sakura Nankyoku

Anri Shiono – Mary Chupacabra W. Whitebear

Chieko Honda – Mariana

Mai Kadowaki – Marie Chupacabra W. Whitebear

Mariya Ise – Kujira Etorofu

Masami Suzuki – Maguro Hōjiro

Rina Hidaka – Kaede Nankyoku

Sakura Nogawa – Cha Chi

Satomi Akesaka – Kiyomi Kodama

Yoshino Nanjō – Nene Kurio

Yuuto Suzuki – Karei Ijūin

Kouji Ishii – Sebastian

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Hitoyuki Matsui presenti sul sito:

Ninin ga Shinobuden serie tv, anime

