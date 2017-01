A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Piace: Watashi no Italian – (ピアシェ~私のイタリアン~)

Titolo internazionale: Piacevole: My Italian Cooking

Genere: serie tv – commedia, cucina, slice of life

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 2 – in corso

Durata episodio: 4 minuti

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2017 – in corso

Tratto: da un web manga di Atsuko Watanabe

Director: Hiroaki Sakurai

Character design: Atsuko Watanabe

Studios: Zero-G

In Italia: inedito

Reperibilità: sottotitolato ufficialmente in italiano grazie a Crunchyroll, ecco il link visione.

Titolo: Piacevole: My Italian Cooking

Sigle:

ending

“Honjitsu no Tobikiri Buono” di Honjitsu no Chef

TRAMA

Morina Nanase è una liceale che, durante il periodo estivo, decide di cercare un lavoretto part time. Scopre che un locale vicino a casa sua sta proprio cercando una cameriera, si tratta di una graziosa trattoria italiana chiamata “Festa”.

Piccolo problema: Morina non capisce assolutamente niente di cucina né tanto meno dell’Italia, tanto da non riuscire nemmeno a capire i piatti scritti sul menu! Riuscirà ad imparare tutto ed essere una brava dipendete del locale?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Sayaka Senbongi – Morina Nanase

Yūki Yonai – Mallow Kitahara

Hiromi Igarashi – Sara Teiri

Taku Yashiro – Ei Oreki

Yōhei Azakami – Kirihide Konno

Yōko Hikasa – Ruri Fujiki

LINK inerenti alla serie

