Titolo originale: Shoukoushi Cedie – (小公子セディ)

Titolo internazionale: Little Lord Fauntleroy

Genere: serie tv – kodomo, drammatico, storico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 43 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Gennaio a Dicembre 1988

Rete tv giapponese: Fuji Tv

Tratto: dal romanzo “Il Piccolo Lord” di Frances Hodgson Burnett

L’anime fa parte del progetto “World Masterpiece Theater” (“Sekai Meisaku Gekijo”) della Nippon Animation.

Director: Kozo Kusuba

Series Composition: Shiro Ishimori

Character design: Michiyo Sakurai

Music: Kouichi Morita

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Piccolo Lord

Anno di pubblicazione in Italia: 1989

Trasmissione in tv: per la prima volta su Italia Uno, poi replicato su varie reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: mai uscito da noi in Home Video

Sigle:

Sigle originali

Opening

“Bokura no Cedie” by Hikaru Nishida

Ending

“Dare ka wo Aisuru Tame ni” by Hikaru Nishida

sigla italiana

“Piccolo Lord” di Cristina D’Avena

TRAMA

Ottocento. Cedric Errol, chiamato da tutti Cedie, è un biondo bambino di otto anni, che vive con i genitori nel quartiere popolare a New York. Dopo la prematura morte del padre, scopre di essere l’unico erede di una famiglia nobile inglese, i Dorincourt. Suo nonno, un conte, ha intenzione di farlo vivere a casa sua, ed educarlo per farlo diventare un perfetto lord e suo erede. La madre Annie decide di accettare, e di tornare così in Inghilterra, anche per dare al figlio una futuro migliore.

Ma il conte si dimostra da subito burbero e pieno di rancore nei confronti della nuora: infatti non aveva mai approvato il matrimonio del figlio con lei. Tanto che la manda a vivere in un’altra tenuta, vietandole di recarsi alla villa dove abitano ora lui e Cedric.

Nonostante il grande dispiacere di avere la mamma lontana (anche se ogni tanto di nascosto va a trovarla) Cedric (che il duca chiama ora Lord Fauntleroy) decide di impegnarsi a diventare un lord, ma allo stesso tempo di cambiare il carattere del nonno.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Guido Rutta

Personaggi – Voce originale – Voce italiana

Cedric (Cedie) – Ai Orikasa – Irene Scalzo

Annie – Tomoko Munakata – Karin Giegerich

James – Shinji Ogawa – Marco Balzarotti

Melon – Lia Barbieri

Conte Dorincourt – Takeshi Watanabe – Tony Fuochi

Colleen – Veronica Pivetti

Hobbs – Toshinari Ueda – Adolfo Fenoglio

Jefferson – Kôichi Kitamura – Gianni Bortolotto

