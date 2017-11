A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Pita Ten – (ぴたテン)

Titolo internazionale: Pita Ten

Genere: serie tv – shounen, soprannaturale

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Aprile a Settembre 2002

Rete tv giapponese: TV Osaka

Tratto: dal manga “Pita Ten” di Koge Donbo (ci sono differenze tra fumetto e cartone, per esempio il manga è più drammatico)

Director: Toshifumi Kawase, Yuzo Sato

Series Composition: Akemi Omode, Yasuko Kobayashi

Script: Akemi Omode (eps 1-3) Hiroko Tokita (7 episodes) Kazuyuki Fudeyasu (4 episodes) Kenji Sugihara (eps 8, 20, 23)

Yasuko Kobayashi (5 episodes) Yuki Enatsu (5 episodes)

Character design: Kyuta Sakai

Music: Hikaru Nanase

Studios: Madhouse

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal gruppo UMS Fansub.

Sigle:

Opening

“Wake Up Angel ~Negaimashite ha Mugen Nari~” by Funta

Ending

“Chiisana Mahou” by Miyuki Sawashiro

TRAMA

Kotaro Higuchi è un ragazzo delle elementari abituato ad essere indipendente, per via della morte di sua madre e delle continue assenze dell’occupatissimo padre. Uno dei suoi obiettivi principali è quello di entrare in una scuola prestigiosa, e proprio per questo motivo frequenta corsi extra scolastici per migliorare. Il suo rendimento, però, non risulta mai eccelso come quello del suo amico Takashi Ayanokoji, soprannominato Ten-chan, che senza apparente sforzo raggiunge sempre importanti risultati.

Un giorno dal nulla spunta fuori la tenera e allegra Misha. Trasferitasi accanto a Kotaro, la ragazza gli si attacca subito addpsso, entrando di prepotenza nella sua quotidianità e promettendogli di stargli accanto e proteggerlo sempre. Misha infatti sostiene, senza mai essere presa troppo sul serio da Kotaro, di essere un angelo venuta per proteggerlo!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Miyuki Sawashiro – Kotarou Higuchi

Yukari Tamura – Misha

Mitsuki Saiga – Takashi Ayanokouji / Ten-chan

Rie Kugimiya – Koboshi Uematsu

Yukana Nogami – Shia

Motoko Kumai – Hiroshi Mitarai / Dai-chan

Sakura Nogawa – Kaoru Mitarai

Yumi Touma – Nyaa

