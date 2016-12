A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Pokèmon Generation – (ポケモンジェネレーションズ)

Titolo internazionale: Pokèmon Generation

Genere: ONA – avventura, fantasy

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 18 (in corso) , da massimo 6 minuti ciascuno

Anno di uscita in Giappone: 2016

Tratto: dalla saga di videogiochi “Pokemon” ideata dalla Nintendo

Titolo in Italia: Pokémon Generazioni

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Streaming: la serie è stata resa disponibile in diverse lingue, tra cui l’italiano, sul canale Youtube ufficiale Pokèmon LINK VISIONE VERSIONE ITALIANA.

TRAMA

Tante generazioni Pokèmon hanno visto luce dal lontano 1997 e tante storie sono state narrate, ma ci sono trame che non tutti conoscono; con protagonisti, rivali, cattivi alleati e anche allenatori leggendari e sconosciuti, il tutto nel fantastico mondo dei Pokèmon!

Scopriteli guardando questa interessante serie di puntate ambientate a Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unima, Kalos e Alola, in cui vedrete storie mai narrate ma decisamente interessanti… Scopri la storia dei Pokémon con nuovi occhi!

CURIOSITA’

– Come nella precedente serie ONA Pokèmon Origini i versi dei Pokèmon sono quelli degli animali reali

– Tutti i principali protagonisti apparsi finora non hanno parlato e il loro viso è stato oscurato

– Per la prima volta in assoluto questa serie animata è stata trasmessa con doppiaggi internazionali prima che in giapponese (The Mastermind of Mirage Pokémon era stato trasmesso solo con il doppiaggio inglese prima che uscisse in Giappone)

