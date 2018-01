A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Pop Team Epic – (Poputepipikku – ポプテピピック)

Titolo internazionale: Pop Team Epic

Genere: serie tv – comico, parodia, surreale

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2018 – in corso

Rete tv giapponese:

Tratto: dal manga 4koma “Pop Team Epic” di Bkub Okawa

Director: Aoi Umeki, Jun Aoki

Series Composition: Jun Aoki

Music: Gin (Busted Rose)

Studios: Kamikaze Douga

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: Pop Team Epic

Distributore: Dynit

Traduzione: Valentina Vignola

Editing: Marco Cifarelli

Sigle:

opening

“POP TEAM EPIC” by Sumire Uesaka

Trailer



TRAMA

La serie è formata da brevi sketch, firmati da vari autori, in cui seguiamo le avventure surreali di due studentesse, la piccola Popuko e la più alta Pipimi. Ogni scena fa anche da parodia o ai vari meme che si trovano sul web, o a scene di vita quotidiana, o ad altre opere (per esempio nel primo episodio troviamo “Your Name”, “Chrono Trigger”, “Skyrim”, “Totoro”, “Pokemon”…) senza un filo logico.

Le scene di Popuko e Pipimo sono intervallate da un anime tradizionale (o è il contrario?!?), “Hoshiiro Girldrop”, con una ragazza delle superiori che vuole diventare una idol.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!