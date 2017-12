A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Princess Principal – (プリンセス・プリンシパル)

Titolo internazionale: Princess Principal

Genere: serie tv – azione, mistero, fantascienza, steampunk

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Luglio a Settembre 2017

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Tratto: storia originale

Director: Masaki Tachibana

Series Composition: Ichiro Okouchi

Character design: Kouhaku Kuroboshi e Yukie Akiya

Music: Yuki Kajiura

Studios: Actas, Studio 3Hz

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Yamato Animation, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: Princess Principal

Distributore: Yamato Video

Sigle:

Opening

“The Other Side of the Wall” by Void_Chords feat.MARU

Ending

“A Page of My Story” by Akari Kageyama, Akira Sekine, Ayaka Imamura, Nozomi Furuki, & Yō Taichi

Trailer



TRAMA

Inizio del 19° secolo: in una Londra alternativa, divisa da mura e da lotte interne fra monarchia e la repubblica, cinque ragazze sono un efficiente quanto letale gruppo di spie. Il loro compito è di spostare gli equilibri, e permettere alla fazione della Repubblica di vincere la battaglia, compiendo e terminando missioni di spionaggio, e non solo.

Ma ovviamente il loro compito non sarà facile, e dovranno stare sempre all’erta!

Questo team è formato da: Dorothy una ragazza prosperosa e che ama l’alcool, ma anche astuta e caparbia; Angie, una misteriosa ragazza ed efficiente spia che dice di provenire dal pianeta della “lucertola nera”; Chise, una giovane ragazza giapponese inviata ad investigare sullo stato dell”Inghilterra; Beatrice, una ragazza timida e che nasconde un incredibile marchingegno; e la principessa Charlotte, il cui scopo è quello di cambiare l’Inghilterra e abbattere il muro che da troppo tempo divide la terra di Albione.

E’ l’inizio di un avventura tra travestimenti, spionaggio, sabotaggi e inseguimenti.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Akari Kageyama – Beatrice

Akira Sekine – Princess

Ayaka Imamura – Angie

Nozomi Furuki – Chise

Yō Taichi – Dorothy

Miyuki Sawashiro – 7

Takaya Hashi – Duke Normandy

Takayuki Sugo – L

Takumi Yamazaki – The Colonel

Yuko Iida – Gazelle

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Masaki Tachibana presenti sul sito:

COMMENTI

