Titolo originale: Top o Nerae! Gunbuster – (トップをねらえ!)

Traduzione letterale: Punta Al Top! Gunbuster

Titolo internazionale: Gunbuster

Genere: oav – avventura, azione, drammatico, ecchi, mecha, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 Oav (concluso) della durata di 20 minuti circa cadauno

Anno di uscita in Giappone: 1988

Tratto: storia originale

Director: Hideaki Anno

Series Composition: Hideaki Anno, Toshio Okada, Hiroyuki Yamaga

Character design: Haruhiko Mikimoto

Music: Kohei Tanaka

Studios: Gainax, Studio Fantasia

Titolo in Italia: Punta Al Top! Gunbuster

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Edizioni italiane:

– pubblicato per la prima volta a fine anni ’90 dalla Dynamic, in 3 Vhs senza doppiaggio italiano (sottotitolato)

– nel 2004 gli oav escono in Dvd grazie alla Dynamic, sempre in versione sottotitolata

– nel 2016 la serie viene editata rimasterizzata in Dvd grazie alla Dynit, sempre in versione sottotitolata, da sola o in cofanetto con il seguito “Punta al Top 2! Diebuster”

Sigle:

opening

“Active Heart” by Noriko Sakai (eps 1-3)

ending

1: “Try Again…!” by Noriko Sakai (eps 1-3)

2: “Active Heart” by Noriko Sakai (ep 4)

3: “Toki no Kawa o Koete…” by Kouhei Tanaka (instrumental; ep 6)

Anime relativi:

– “Punta al Top 2! Diebuster” oav, sequel/spinoff

TRAMA

Nel futuro (nell’anime viene indicato il 2015!), la civiltà umana viaggia nello spazio con potenti astronavi, ma proprio dal cosmo arriva un’orda di misteriosi alieni giganti, dalle sembianze biologiche (a metà fra vegetali ed insetti), che vogliono sterminare la razza umana. Per l’occasione, vengono coinvolte tutte le risorse al fine di creare una flotta di astronavi da combattimento e dei robot guerrieri giganti, comandati da ragazzi appositamente addestrati. Il centro di comando è la “Exelion”, una grande astronave/fortezza spaziale.

Noriko è una giovane cadetta della scuola femminile per piloti spaziali di Okinawa (in Giappone), che sogna di essere scelta per andare a combattere in prima linea nella “Squadriglia Top”; ma si sente goffa e poco capace rispetto ad altre compagne di classe.

Eppure proprio lei viene presa come prossima pilota di un robot da combattimento, e questo genera sorpresa e pettegolezzi nell’accademia. Molti sospettano che invece per le sue capacità, sia stata presa per via del padre, che era un noto comandante militare, morto proprio combattendo il nemico. Noriko viene così isolata dalle compagne, con la sola eccezione dell’amica Kazumi, che è anche la migliore del suo corso.

Ma proprio Noriko sarà alla guida di uno dei robot più forti: il Gunbuster. Ma la guerra le riserverà diverse sorprese.

CURIOSITÀ’

Curiosità tratte da Wikipedia inglese e italiana. Curiosità senza la presenza di Spoiler.

– È stato il debutto alla regia di Hideaki Anno, meglio conosciuto come creatore e regista di “Neon Genesis Evangelion“.

– Secondo la motivazione ufficiale, la Gainax ha smarrito i master audio originali di “Punta al Top! GunBuster”. Tutte le tracce audio (voci, musiche, effetti sonori) sono impresse inscindibilmente ed irrimediabilmente su un unico supporto: per questo motivo l’anime non può essere ridoppiato e tutte le edizioni estere presentano il solo audio giapponese con, in aggiunta, i sottotitoli.

– Il titolo è una parodia dell’anime tennistico Ace Wo Nerae! (in Italia Jenny la tennista) e del film americano “Top Gun”

– Il sesto e ultimo episodio presenta un’animazione sperimentale e diversa dagli episodi precedenti (non diamo anticipazioni!)

– “Punta al Top! GunBuster” è stato il primo anime ad introdurre il continuo movimento del seno femminile come forma di fan service. Questa pratica, oggi utilizzata in numerosissimi anime, è chiamata anche “Gainax bounce” o “BustGunner”.

– La parola “Top” presente nel titolo, come si avrà modo di scoprire durante la visione, non si riferisce solo alla parola inglese indicante “il massimo” o “la vetta”, ma è anche il nome proprio della squadra di Piloti Scelti.

– Nel quinto episodio, quando Noriko è al telefono con Takami (la figlia dell’amica Kimiko), si possono notare sulle pareti i poster de Il mio vicino Totoro e Nausicaä della Valle del vento, oltre che un calendario della band statunitense Van Halen.

DOPPIATORI

Noriko Takaya – Doppiato da: Noriko Hidaka

Kazumi Amano – Doppiato da: Rei Sakuma

Koichiro “Coach” Ohta -) Doppiato da: Norio Wakamoto

Jung Freud – Doppiato da: Maria Kawamura

Il capitano Tatsumi Tashiro – doppiato da: Tamio Ōki

Smith Toren – doppiato da: Kazuki Yao

