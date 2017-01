A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Rec – (レック)

Titolo internazionale: Rec

Genere: serie tv – seinen, commedia, doppiaggio, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 9 episodi, della durata di 12 minuti l’uno.

Anno di uscita in Giappone: da Febbraio a Marzo 2006

Rete tv giapponese: Tokyo Broadcasting System

Tratto: dal manga “Rec” di Q-Tarou Hanamizawa.

Director: Ryutaro Nakamura

Series Composition: Reiko Yoshida

Script: Reiko Yoshida

Character design: Hideyuki Morioka

Music: Kei Haneoka

Studios: Shaft

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo PTP Fansub.

Sigle:

Opening

“Cheer~Makka na kimochi~” di Kanako Sakai

Ending

“Devotion” di BRACE;d

TRAMA

Matsumaru Fumihiko è un ragazzo di 26 anni che sta aspettando davanti ad un cinema, triste e infreddolito, che si presenti la ragazza che ha invitato ad uscire.

Il tempo passa, e lei non si fa vedere. Arrabbiato, sta per gettare via i biglietti, quando viene fermato da una graziosa ventenne.

Il suo nome è Aka Honda, e chiede a Fumihiko di dargli uno dei biglietti, dato che lui li stava buttando.

I due finiscono così per vedere il film assieme nel cinema. Durante la proiezione però Aka continua a recitare i sottotitoli, mettendo non poco in imbarazzo il povero Fukihiko.

Ma il motivo per cui la ragazza si comporta così, è perchè desidera diventare una doppiatrice professionista.

Dopo il cinema, una cena e un imprevisto; i due finisco a casa di Fumihiko, dove passano la notte assieme.

La mattina dopo Aka però sparisce, lasciando al ragazzo solo un biglietto in cui lo ringrazia e gli dice “addio”.

Ma il destino farà rincontrare i due già il giorno dopo…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kanako Sakai – Aka Onda

Makoto Yasumura – Fumihiko Matsumaru

Daisuke Ono – Hatakeda

Kimiko Koyama – Tanaka

Megumi Toyoguchi – Yoshioka

Shouto Kashii – Chief Director Hosome

Tetsu Inada – Aomori

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Ryutaro Nakamura presenti sul sito:

Ghost Hound serie tv, anime

Serial Experiments Lain serie tv, anime

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!