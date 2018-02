A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Robotics;Notes – (ロボティクス・ノーツ)

Titolo internazionale: Robotics;Notes

Genere: serie tv – fantascienza, mecha, mistero, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 22 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre 2012 a Marzo 2013

Rete tv giapponese: Fuji TV

Tratto: da Visual novel

Director: Kazuya Nomura

Series Composition: Jukki Hanada

Character design: Tomonori Fukuda

Mechanical design: Takuma Ebisu

Music: Asami Tachibana, Takeshi Abo, Yuuki Hayashi

Studios: Production I.G

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Shinsei-Kai.

Sigle:

Opening

1: “Junjō Spectra” by Zwei

2: “Houkyou no Messiah” by HARUKI

Ending

1: “Umikaze no Brave” by fumika

2: “Topology” by Kanako Itou

Trailer (inglese)



TRAMA

Siamo in un futuro prossimo, dove la tecnologia è molto avanzata. Kaito Yashio e Akiho Senomiya sono gli unici membri del Club di Robotica della loro scuola, il cui destino è incerto, proprio per via dei pochi iscritti.

Kaito sembra disinteressato al futuro dell’associazione, costantemente preso dal suo videogame “Kill-Ballad”; mentre Akiho è determinata a tenere in piedi il club, a qualsiasi costo. Il suo obiettivo è quello di costruire una copia gigante del robot Gunvarrel, basato sul suo anime preferito, e portarlo all’Expo Mondiale di Tokyo.

Mentre altri membri si uniscono, quasi tutti malvolentieri, al team dei protagonisti per costruire il mecha; gli eventi cominciano ad evolversi in modo inaspettato quando i ragazzi entrano in contatto con Airi, un’Intelligenza Artificiale che nasconde molti segreti, che portano addirittura a una cospirazione mondiale.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ryohei Kimura – Kaito Yashio

Yoshino Nanjō – Akiho Senomiya

Kaori Nazuka – Frau Kōjiro

Rie Kugimiya – Airi

Sora Tokui – Junna Daitoku

Yoshim-a Hosoya – Subaru Hidaka

Akiko H-egawa – Rosetta Yuuki

Ayano Yamamoto – Nae Tennōji

Daisuke Kishio – Genki Dotō

Hiroyuki Kinoshita – Hiromu Hidaka

Kikuko Inoue – Misaki Senomiya

Nobuaki Fukuda – Tetsuharu Fujita

Shinichiro Miki – Toshiyuki Sawada

Takako Honda – Mizuka Irie

Takehiro Koyama – Ken’ichirō Senomiya

Tetsuo Kanao – Sumio Nagafukada

Toshiko Sawada – Kaoruko Usui

Toshiyuki Morikawa – Kō Kimijima

Yōji Ueda – Mitsuhiko Nagafukada

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kazuya Nomura presenti sul sito:

Joker Game serie tv, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!