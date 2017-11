A cura di Hiei1983

SCHEDA

Titolo originale: Ashita no Joe 2 – (あした の ジョー 2)

Traduzione letterale: Joe del Domani 2

Titolo internazionale: Tomorrow’s Joe 2

Genere: serie tv – shounen – azione, drammatico, sportivo (boxe)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 47 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 13 ottobre 1980 – 31 agosto 1981

Rete tv giapponese: Nippon Television

Tratto: dal manga “Ashita no Joe” di Tetsuya Chiba e Asao Takamori

Director: Osamu Dezaki

Character design: Akio Sugino

Music: Ichiro Araki

Studios: Tokyo Movie Shinsha

Titolo in Italia: Rocky Joe 2

Anno di pubblicazione in Italia: 1991

Trasmissione in tv: Italia 7, Italia 7 Gold, Italia Teen Television, JTV, Man-ga (Sky)

Censura nella trasmissione televisiva: sì *

Nell’adattamento italiano di questa seconda serie, oltre a cambiare i nomi a moltissimi personaggi americanizzandoli, hanno censurato il finale della serie cambiandone i dialoghi, per rendere il finale più romantico. Nelle successive edizioni, oltre che nella messa in onda su Sky, il finale è stato invece trasmesso nella sua integralità.

Edizione italiana: la serie è uscita in DVD per la Yamato Video (in versione integrale)

Sigle:

Opening

1: “Kizudarake no Eikou” by Takeshi Obo (eps 1-25)

2: “MIDNIGHT BLUES” by Ichiro Araki (eps 26-47)

Ending

1: “Hateshinaki Yami no Kanata ni” by Takeshi Obo (eps 1-25)

2: “Hateshinaki Yami no Kanata ni” by Ichiro Araki (eps 26-47)

Sigla italiana

“Rocky Joe, il campione” di Massimo Dorati

Questa sigla, di proprietà di Fininvest, non venne trasmessa quando la serie finì nelle mani di altre compagnie come TMC o la Doro TV

Anime relativi:

– “Rocky Joe” (Ashita no Joe) serie tv di 79 episodi (concluso) prequel

– “Rocky Joe, l’ultimo round” (Ashita no Joe Movie) film d’animazione

TRAMA

ATTENZIONE! SPOILER SUL FINALE DELLA PRIMA SERIE TV!

La seconda serie di Rocky Joe inizia riprendendo gli avvenimenti accaduti verso la fine della prima serie.

Joe è ancora pesantemente sotto shock per la morte del suo amico e rivale Rikishi (rinominato Eddie Morgan nella seconda serie), nei successivi incontri infatti Joe, a causa del blocco psicologico subito, non riesce più a colpire in viso gli avversari, e finirà col perdere tutti i suoi incontri.

L’incontro con il pugile venezuelano Carlos Rivera però darà a Joe nuovi stimoli per poter ripartire; e Joe avrà bisogno di tutte le sue forze per affrontare poi il pugile più forte al mondo, José Mendoza, anche se questo potrebbe rovinargli il fisico….

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Il cast dei doppiatori italiani è diverso da quello della prima serie tv.

Doppiatore italiano – Personaggio

Riccardo Niseem Onorato – Rocky Joe

Gino Pagnani – Eddy Morgan (Toro Ricky)

Giuliano Santi – Igor (Mammuth Nishi)

Stefania Patruno – Alex Shiraki (Yoko)

Riccardo Garrone – Carlos Rivera

Saverio Moriones – Jose Mendoza

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Rocky Joe” presente sul sito:

Altre opere di Osamu Dezaki presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!