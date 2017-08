A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Room Mate – (ルームメイト)

Titolo internazionale: Room Mate

Genere: serie tv – reverse harem, interattivo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Durata episodio: 5 minuti

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Giugno 2017

Tratto: storia originale

Director: Takashi Sakuma

Series Composition: Aose Shimoi

Character design: Chisato Nakata

Music: Tomohiro Yamada

Studios: TYPHOON GRAPHICS

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: Room Mate

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Ending

“Kimiiro Smile” by Takumi Ashihara (Tomoaki Maeno), Aoi Nishina (Natsuki Hanae), Shinya Miyasaka (Kousuke Toriumi)

Trailer originale:



TRAMA

La serie è un anime “interattivo” in cui lo spettatore fa le parti della protagonista, che infatti non si vede mai in volto e non parla, e tutti i personaggi si rivolgono allo schermo come a parlare con te/lei.

P.S. a fine episodio non saltate le ending!

Sei stata scelta come amministratrice di un piccolo palazzo in stile occidentale, dove vivono tre inquilini. Al tuo arrivo, scopri che sono tutti dei bei ragazzi, ma molto diversi per aspetto e carattere. Sono: Takumi Ashihara che ama arrampicarsi; Aoi Nishina che desidera diventare un attore, e Shinya Miyasaka brusco e di poche parole.

In ogni breve episodio, 5 minuti, avrai a che fare con i problemi di ognuno di loro…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kousuke Toriumi – Shinya Miyasaka

Natsuki Hanae – Aoi Nishina

Tomoaki Maeno – Takumi Ashihara

