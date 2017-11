A cura di Han

Titolo originale: Saint October – (セイントオクトーバー)

Titolo internazionale: Saint October

Genere: serie tv – avventura, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Gennaio a Giugno 2007

Tratto: storia originale

Director: Masafumi Sato

Series Composition: Yuki Enatsu

Script: Megumu Sasano, Yuka Yamada, Yuki Enatsu

Character design: Shoji Hara

Music: Hiroshi Takaki

Producers: Konami, Yomiko Advertising, Delfi Sound

Studios: Studio Comet

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Wheel of fortune” by Azusa Kataoka, Yukari Fukui & Yu Kobayashi

Ending

#1: “Michi naru Basho e” by Yukari Fukui (eps 1-10,12-13)

#2: “Sora no Kotoba” by Yu Kobayashi (eps 14-25)

#3: “Melow Stereo” by Azusa Kataoka Yukari Fukui and Yu Kobayashi (ep 26)

TRAMA

In città del futuro si stanno verificando degli incidenti misteriosi, che la scienza non è in grado di spiegare. Per venirne a capo, vengono riunite tre ragazze detective dotate di abilità speciali: Hayama Kotono, un’orfana che vive in un convento; Shirafuri Natsuki, compagna di classe di Kotono nonché idol; Hijiri Misaki, una ragazza misteriosa che combatte contro le ombre del suo passato.

Quando Kotono incontra un bambino che ha perso la memoria, la ruota della storia incomincia a muoversi… ma potrebbe andarci di mezzo l’intera umanità.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Azusa Kataoka – Kotono Hayama

Yu Kobayashi – Misaki Hijiri

Yukari Fukui – Natsuki Shirafuji

Kenjiro Tsuda – Kurtz

Masami Suzuki – Euan

Naru Kawamoto – Koushirou Kuroki

Rumi Shishido – Sophia

Takehito Koyasu – Ash

Yuuki Ono – Joshua

