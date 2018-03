A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Saiyuki Reload Blast – (最遊記RELOAD BLAST)

Titolo internazionale: Saiyuki Reload Blast – Saiyuki 4

Genere: serie tv – josei, avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Luglio a Settembre 2017

Tratto: dal manga “Saiyuki Reload Blast” di Kazuya Minekura

Director: Hideaki Nakano

Series Composition: Kenji Konuta

Character design: Youko Satou

Music: Tatsuya Katō

Studios: Platinum Vision

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Saiyuki Reload Blast

Distributore: Crunchyroll

Anime relativi:

Serie tv:

– 1 “Saiyuki” – prequel

– 2 “Saiyuki Reload” – prequel

– 3 “Saiyuki Reload Gunlock” prequel

Film:

– “Saiyuki Requiem” edito in Italia

OAV

– “Saiyuki”

– “Gensomaden Saiyuki: Kibo no zaika”

– “Saiyuki Reload Burial” 3 oav

– “Saiyuki Gaiden”

TRAMA

Quarta serie tv di “Saiyuki”. Dopo ben 13 anni (la terza serie tv era del 2004!) esce nel 2017 questa continuazione delle avventure di Sanzo e soci, che riprende esattamente da dove si era interrotto il vecchio cartone.

Sono passati due anni da quando il monaco Sanzo, assieme a Goku, Gojyo e Hakkai, erano spariti, e dati per morti. Invece il quartetto è ancora in vita, e sempre in viaggio verso Ovest per capire l’anomalia che ha fatto impazzire i demoni, dopo anni di convivenza pacifica con gli umani.

Tra ricordi di precedenti vite, ritorni di vecchi nemici e nuovi guai: i quattro si rendono anche conto che più si avvicinano alla loro meta, più grande diventa l’influsso dell’anomalia, e perciò pericolosi i loro scontri e forti i nemici…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Toshihiko Seki – Genjo Sanzo

Sōichiro Hoshi – Son Goku

Akira Ishida – Cho Hakkai

Hiroaki Hirata – Sha Gojyo

Eisuke Kotanizawa – Hakuryuu

Juurouta Kosugi – Dokugakuji

Shinobu Satou – Gyokumen Koushu

Tae Okajima – Hakuryuu

Takeshi Kusao – Kou Gaiji

Tomoko Kawakami – Lirin

Yuko Minaguchi – Yaone

Atsushi Goto – Soryu

Rei Igarashi – Kanzeon Bosatsu

Daisuke Namikawa – Kami-sama

