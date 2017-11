A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Sakura Tsuushin – (桜通信)

Titolo internazionale: Sakura Mail – Sakura Diaries

Genere: oav – seinen, sentimentale, ecchi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: pubblicato da Maggio a Ottobre 1997

Tratto: dal manga “Sakura Mail” di U-Jin

Director: Kunitoshi Okajima, Tsuguo Ozara

Series Composition: Kenji Terada

Script: Kenji Terada

Character design: Hideo Shimosaka, Nobuyuki Takeuchi

Music: Mitsuo Hagita

Studios: Shaft

Titolo in Italia: Sakura Mail

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd, in cofanetto con tutti gli oav, dalla casa editrice Dynit

Sigle:

Opening

“Kimi no Mado Kara” by Takako Kuwata

Ending

“Koi wa Kaze ni Notte” by Takako Kuwata

TRAMA

Toma Inaba arriva a Tokyo per dare gli esami d’ammissione all’università, e perciò si ritrova impegnatissimo con lo studio. Spuntano però due ragazze a rendergli le cose difficili: la cugina Urara innamoratissima di lui, e Mieko, di cui è Toma a innamorarsi quando la incontra a scuola.

Urara proverà in tutti i modi di sedurre il cugino, ma lui non sembra che avere occhi che per Mieko…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore giapponese – Doppiatore italiano

Toma Inaba – Mitsuaki Madono – Alessandro Quarta

Urara Kasuga – Kyoko Hikami – Federica De Bortoli

Mieko Yotsuba – Rumi Kasahara – Barbara De Bortoli

Komi Natsuki – Mako Hyoudou – Alida Milana

COMMENTI

