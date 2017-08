A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Seikaisuru Kado – (正解するカド)

Titolo internazionale: Kado: The Right Answer

Genere: serie tv – fantascienza, mistero, politica, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso) + due episodi speciali, lo 0 (che fa da prologo) e lo 6.5 (una sorta di riassunto)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Giugno 2017

Tratto: storia originale

Director: Kazuya Murata

Series Director: Masaki Watanabe

Script: Mado Nozaki

Character design: Ako Arisaka

Studios: Toei Animation

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: Kado: The Right Answer

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening

“Tabishi” by Saraka Tsukai starring M.A.O

Ending

“Eien no Kotae” by HARUCA

Trailer originale



TRAMA

Shindou e il suo sottoposto Hanamori lavorano come negoziatori per il Ministero degli Affari Esteri, e ogni giorno lottano contro situazioni difficili, usando solo l’arma della parola e della politica.

Nell’Agosto 2017, mentre stanno per partire in aereo, la pista dell’aeroporto viene invasa da un enorme cubo proveniente dal cielo, che inghiotte anche il loro aereo.

L’intero Giappone viene messo in allerta: che cosa rappresenta quell’enorme edificio, fatto di materiale sconosciuto agli esseri umani? Che fine hanno fatto i 252 passeggeri dell’aereo?

All’interno del cubo dimora una entità aliena, dalle sembianze umane e che ama gli enigmi: Yaha-kui zaShunina. Dal suo pianeta è giunto sulla Terra per conoscerci, e per lasciarci un importante messaggio. Per Shindou si tratterà del caso di mediazione più intricato e incredibile della sua carriera…

CURIOSITA’

– Dall’anime è stato tratto un manga, tuttora in corso di pubblicazione.

– La serie è in computer grafica

DOPPIATORI

Hiroaki Miura as Kōjiro Shindō

M.A.O as Saraka Tsukai

Takuma Terashima as Yaha-kui zaShunina

Daisuke Sakaguchi as Utamaru

Hiroshi Naka as Kōzō Inuzuka

Hisayoshi Suganuma as Emi

Kenji Akabane as Shuhei Asano

Masami Kikuchi as Naoki Sasauchi

Rie Kugimiya as Kanata Shinawa

Ryoko Shiraishi as Shimako Yuri

Shiro Saito as Kiyotaka Ubuka

Shizuka Itou as Ritsu Natsume

Sōma Saitō as Shun Hanamori

Takuya Kirimoto as Takumi Gonno

Tetsuo Goto as Tetsuto Mifune

Tsuyoshi Koyama as Atsuhiko Agata

Yūsuke Handa as Tetsuo Ōishi

