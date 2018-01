A cura di Leonatos

SCHEDA

Titolo originale: Seiken no Blacksmith – 聖剣の刀鍛冶(ブラックスミス)

Titolo internazionale: The Sacred Blacksmith

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre a Dicembre 2009

Tratto: dalla serie di Light novel “Seiken no Blacksmith” di Isao Miura

Director: Masamitsu Hidaka

Series Composition: Masashi Suzuki

Script: Masashi Suzuki

Character design: Jun Nakai

Music: Tamiya Terashima

Studios: Manglobe

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“JUSTICE of LIGHT” by Mayumi Gojo

Ending

“Miracle Happy Day” by Aki Toyosaki

Trailer inglese



TRAMA

Cecily Cambell è l’ultima erede di una dinastia che fondò le città indipendenti del commercio e, dopo la morte del padre, decide di diventare un cavaliere per proteggere i più deboli. Ma, nonostante i nobili intenti, non è una grande combattente. Così, durante un duello, rischia seriamente la pelle, e viene salvata da un giovane: Luke Ainsworth.

Egli è un fabbro ed usa una spada mai vista, in grado di spezzare le lame degli avversarsi. Cecily ne vuole una, e gli chiede di farla anche per lei, ma ottiene una risposta negativa. Luke è un fabbro magico e, grazie alla sua giovane assistente Lisa, riesce a creare spade magiche, anche se la loro durata è molto breve (pochi minuti), dopodiché si dissolvono.

Un giorno un convoglio viene attaccato dai banditi, e Cecily interviene contro di essi, ma l’apparizione di demone la mette in difficoltà, e sarà Luke a venire nuovamente in suo aiuto. La presenza di un demone significa che un uomo ha subito un “patto del diavolo”, tramite il quale normali esseri umani vengono trasformati in pericolosi mostri.

Salvato il convoglio, Cecily viene nominata custode di una ragazza di nome Aria, che altro non è una “Spada Demoniaca”, armi in grado di uccidere gli spiriti e gli dei, che possono anche assumere forma umana. La sua presenza attirerà molti occhi indesiderati, e Cecily (assieme a Luke) dovrà difendere la nuova amica da coloro che la vogliono catturare per usarla, per chissà quali scopi!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ayumi Fujimura – Cecily Cambell

Nobuhiko Okamoto – Luke Ainsworth

Aki Toyosaki – Lisa

Megumi Toyoguchi – Aria

Hideki Tasaka – Reginald Drummond

Hideyuki Umezu – Areviy Irving

Hinako Sasaki – Lisa Orkwood

Houchu Ohtsuka – Augustus Arthur

Kaori Fukuhara – Charlotte E Firobisher

Kazuhiko Inoue – Hugo Housman

Kikuko Inoue – Justina Olbright

Masumi Asano – Francisca

Michiru Yuimoto – Patty Baldwin

Mikako Takahashi – Penelope

Minori Chihara – Margot

Miyuki Sawashiro – Doris

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Masamitsu Hidaka presenti sul sito:

