A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Seiren – (セイレン)

Titolo internazionale: Seiren

Genere: serie tv – ecchi, scolastico, sentimentale, slife of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Durata episodio: 24 minuti

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Gennaio a Marzo 2017

Rete tv giapponese: TBS, SUN, BS-TBS

Tratto: storia originale

Director: Tomoki Kobayashi

Series Composition: Kisai Takayama

Script: Kisai Takayama

Character design: Kisai Takayama

Music: Nobuaki Nobusawa

Studios: Studio Gokumi, AXsiZ

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: Seiren

Distributore: Dynit

Sigle:

Opening

“Kimi no Hana” di Hanako Oku

Ending

“Shunkan Happening” di Ayane Sakura

TRAMA

Shoichi è uno studente delle superiori con diverse passioni; ma anche con tanti dubbi sul suo futuro, e su quello che diventerà da lì a qualche anno.

A sconvolgere la sua vita saranno gli incontri con delle ragazze, che lo aiuteranno a capire meglio sé stesso e il mondo. Con il passare del tempo Shoichi affronterà diverse vicende, che porteranno a più possibili futuri…. Alla fine quale “finale” sceglierà per sé stesso Shoichi?

Una commedia dall’atmosfera romantica; fra hobby, passioni, dubbi, amore ed amicizia!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Atsushi Tamaru – Shōichi Kamita

Ayane Sakura – Hikari Tsuneki

Juri Kimura – Kyōko Tōno

Shino Shimoji – Tōru Miyamae

Shiori Izawa – Miu Hiyama

Shiori Mikami – Makoto Kamizaki

Hitomi Harada – Nao Tokioka

Honoka Kuroki – Ruise Sanjō

Juri Nagatsuma – Toka Maruishi

Kentarou Tone – Sōta Miyamae

Manami Numakura – Tomoe Kamita

Ryōta Asari – Ikuo Nanasaki

Saki Fujita – Yukie Takato

Takuya Eguchi – Tatsuya Araki

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!