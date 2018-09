A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Senyuu. – (戦勇。)

Titolo internazionale: Senyuu.

Genere: serie tv – avventura, azione, comico, fantasy, parodia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Durata episodio: 5 minuti

Anno di uscita in Giappone: da Gennaio ad Aprile 2013

Tratto: Web manga di Robinson Haruhara

Director: Yutaka Yamamoto

Series Composition: Michiko Yokote

Character design: Ushio Tazawa

Music: Daisuke Sakabe, Makoto Wakatabe

Studios: Ordet, LIDENFILMS

In Italia: inedito

Sigle:

Opening Theme:

“THE MONSTERS” by JAM Project

Ending Theme:

“Believe -Eien no Link” by JAM Project

Trailer



TRAMA

In un mondo fantasy si apre improvvisamente una misteriosa voragine, da cui sbucano mosti e strane creature. Il Re ipotizza che sia colpa del re dei demoni, Rchimed,e che sta per tornare, dopo essere stato sigillato mille anni prima dall’eroe Creasion.

Vengono così convocati tutti i discendenti dell’eroe, ben 75, a cui viene dato il compito di sconfiggere il male. Tra questi c’è anche il protagonista della storia, Alba Frühlingm, che viaggia con il suo eccentrico compagno Ross.

L’anime è una parodia del genere shounen e fantasy.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Hiro Shimono – Alba

Yūichi Nakamura – Ross

Ai Kayano – Ruki

Emiri Katō – Hime-chan

Jouji Nakata – Rudolf

Kenichi Suzumura – Foifoi

Seirou Ogino – King

Takahiro Sakurai – Janua Ein

Yōji Ueda – Mii-chan

Yuka Terasaki – Februar Zwei

Yumi Uchiyama – Ares

OPERE RELATIVE

Manga

– Senyuu.

Anime

– Senyuu. 2 – serie tv, sequel

RECENSIONI

