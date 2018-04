A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Shiki – (屍鬼)

Titolo internazionale: Shiki – Corpse Demon

Genere: serie tv – horror, mistero, psicologico, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile (presenza di violenza e splatter)

Numero episodi: 22 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Luglio a Dicembre 2010

Tratto: da un serie di Light Novel (romanzi), da cui è stato tratto anche un manga, di Fuyumi Ono e Ryu Fujisaki

Director: Tetsuro Amino

Series Composition: Kenji Sugihara

Script: Asami Ishikawa, Junichi Shintaku, Kenji Sugihara, Noboru Takagi, Sawako Hirabayashi

Character design: Shinji Ochi

Music: Yasuharu Takanashi

Studios: Daume

In Italia: inedito

Sigle:

opening

1: “Kuchizuke” by Buck-Tick

2: “Calendula Requiem” by kanon X kanon

ending

1: “Walk no Yakusoku” by nangi

2: “Gekka Reijin” by Buck-Tick

Trailer inglese (non adatto ad un pubblico sensibile)



Anime relativi:

– “Shiki Special” oav, sequel

TRAMA

“Shiki” è ambientato a inizio anni ’90, in un villaggio sperduto del Giappone di nome Sotoba, i cui contatti con l’esterno sono praticamente nulli, infatti molti dei ragazzi più giovani vorrebbero andarsene, e trasferirsi in città più grandi e moderne.

Ma la vita fin troppo tranquilla dei suoi abitanti viene, però, improvvisamente sconvolta dall’apparizione di una misteriosa epidemia, che uccide molti abitanti. Inoltre la malattia compare subito dopo che una famiglia, i Kirishiki, si trasferisce in una magione nella periferia della cittadina.

Toccherà a Toshio Ozaki, il medico del villaggio, il compito di scoprire le cause del diffondersi della malattia, e preparare una terapia adeguata. Nel frattempo, però, il numero di decessi comincia ad assumere valori impressionanti, e le modalità con cui questi avvengono diventano sempre più strane.

Si tratta davvero di un’epidemia, o la verità va cercata in qualcosa di diverso e più inquietante, legata al mondo del soprannaturale?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Kazuyuki Okitsu – Seishin Muroi

Kouki Uchiyama – Natsuno Yūki

Toru Ohkawa – Toshio Ozaki

Ai Orik-a – Chizuru Kirishiki

Aoi Yūki – Sunako Kirishiki

Ayano Ishikawa – Azusa Koide

Daisuke Endou – Yuuki

Gackt – Seishirō Kirishiki

Haruka Nag-hima – Kaori Tanaka

Haruka Tomatsu – Megumi Shimizu

Keiko Kawakami – Akira Tanaka

Nobuhiko Okamoto – Tōru Mutō

Nozomi S-aki – Ritsuko Kunihiro

Shinya Takah-hi – Masao Murasako

Wataru Takagi – Tatsumi

Yuko Mizutani – Kyouko Ozaki

Daisuke Endou – Yasuyuki Ootsuka

Eiji Maruyama – Nobuaki Muroi

Eiji Miy-hita – Sadafumi Tamo

Eimi Okada – Satoko Izaki

Eri Kitamura – Yoshie Kurahashi

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Shiki” presente sul sito:

Altre opere di Tetsuro Amino presenti sul sito:

RECENSIONI

