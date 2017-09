A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Shingeki! Kyojin Chuugakkou – (進撃!巨人中学校)

Titolo internazionale: Attack on Titan: Junior High

Genere: shounen – combattimenti, chibi, azione, scolastico, comico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 12 (concluso)

Durata episodio: 17 minuti

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre a Dicembre 2015

Tratto: tratto dal manga “Attacco! A scuola coi giganti” di Saki Nakagawa, che è una parodia di “L’Attacco dei Giganti”

Director: Yoshihide Ibata

Series Composition: Midori Gotou

Script: Midori Gotou, Shun Fukudome, Yoshihide Ibata

Character design: Yuuko Yahiro

Music: Asami Tachibana

Studios: Production I.G

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: Attack on Titan: Junior High

Distributore: Dynit

Traduzione: Alessio Federico

Editing: Mirko Spanò

Sigle:

Opening Theme:

“Seishun wa Hanabi no Yō ni” by Linked Horizon

Ending Theme:

“Hangeki no Daichi” by Yuuki Kaji, Kishô Taniyama, and Yui Ishikawa

Trailer



TRAMA

Parodia della serie originale, che vede Eren, Mikasa, Armin e gli altri alle prese con le scuole medie, sempre minacciati dagli studenti della vicina scuola media dei giganti!

Eren intende vendicarsi dei giganti per avergli rubato il suo prezioso pasto preferito quando era alle elementari, ma scoprirà presto che non sarà per niente facile!

Fortunatamente, per lui che non è solo: accompagnato da Mikasa, Armin e molti altri amici e studenti…

Fra test, compiti, doposcuola e Festival scolastici riusciranno i nostri eroi a ottenere la loro “vendetta”?

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Materiale su “L’Attacco dei Giganti” presente sul sito:

Discussioni sul forum

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!