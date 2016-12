A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Shinkyoku Soukai Polyphonica – (神曲奏界ポリフォニカ)

Titolo internazionale: Polyphonica

Genere: serie tv – avventura, fantasy, musica, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Aprile a Giugno 2007

Rete tv giapponese: Tokyo Broadcasting System

Tratto: dalla Visual novel “Shinkyoku Soukai Polyphonica” di Ocelot.

Director: Masami Shimoda

Chief Director: Junichi Watanabe

Series Composition: Ichiro Sakaki

Character design: Hiroyuki Horiuchi

Music: Hikaru Nanase

Studios: Ginga Ya

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Apocrypha” di eufonius

Ending

“Concordia” di kukui

Anime relativi:

– “Shinkyoku Soukai Polyphonica Crimson S” – serie tv, prequel

TRAMA

Nel continente di Polyphonica, gli spiriti vivono a fianco con gli umani. Alcuni spiriti sono anche in grado di materializzarsi, e i loro poteri vengono controllati tramite la musica e il canto da persone chiamate “Dantists”.

Phoron Tatara è un Dantist che ha stretto un contratto con Coathicarte Apa Lagranges, un potentissimo spirito a sei ali, una volta conosciuta come lo Sterminatore Cremisi. I due lavorano insieme in un’agenzia, che regola la coesistenza tra gli esseri umani e gli spiriti.

DOPPIATORI

Doppiatre – Personaggio

Hiroshi Kamiya – Tatara Pholon

Haruka Tomatsu – Coathicarte Apa Lagranges

Ayako Kawasumi – Yufinley Tsuge

Katsuyuki Konishi – Rembelt Saiki

Nana Mizuki – Perucerte Yugiri

Nobuyuki Hiyama – Yardi

Rina Satou – Prinesica Yugiri

