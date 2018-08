A cura di Anne

Titolo originale: Shinsekai yori – (新世界より)

Traduzione titolo: Dal Nuovo Mondo

Titolo internazionale: From the New World

Genere: serie tv – avventura, drammatico, fantasy, fantascienza, horror, mistero, psicologico, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Settembre 2012 a Marzo 2013

Rete tv giapponese: TV Asahi

Tratto: romanzo di Kishi Yusuke

Director: Masashi Ishihama

Series Composition: Masashi Sogo

Script: Hirohei Urasawa (eps 5, 9-10) Masashi Sogo (8 episodes) Rika Nakase (eps 4, 8) Yoshiko Nakamura (eps 6, 9)

Character design: Yori

Music: Shigeo Komori

Studios: A-1 Pictures

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da FudoSubs.

Sigle:

Non esiste la sigla iniziale

Ending Theme:

“Wareta Ringo” by Risa Taneda (eps 1-16)

“Yuki ni Saku Hana” by Kana Hanazawa (esp 17-25)

TRAMA

Mille anni avanti il nostro tempo, il mondo è completamente cambiato, per via di uno sviluppato potere di psicocinesi. In passato sono scoppiati numerosi conflitti dovuto alle persone che abusavano di quel potere, così poi il genere umano ha volutamente ridotto l’uso della tecnologia moderna, tornando a vivere in villaggi isolati e immersi nella natura, dove chi nasce con poteri sensitivi, lo usa solo per il benessere della sua comunità.

La storia è ambientata in uno di questi paesini, dove i bambini sono immersi in una quotidianità idilliaca, anche se la loro comunità ha precise regole che vanno rispettate ad ogni costo. Ma per caso, durante una gita, cinque ragazzini scoprono una terribile e scioccante verità, nascosta dietro alla nascita dell’attuale società e dei loro poteri.

Per Watanabe Saki, Shun Aonuma, Satoru Asahina, Maria Akizuki e Mamoru Ito; inizia così una lunga e complicata ricerca della vera realtà del loro mondo, che impegnerà i protagonisti per diversi anni.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ayumu Murase – Shun Aonuma (14 years old)

Haruka Kudou – Mamoru Itō (12 years old)

Kana Hanazawa – Maria Akitsuki (12-14 years old)

Kanako Toujô – Satoru Asahina (12 years old)

Mai Toudou – Shun Aonuma (12 years old)

Motoki Takagi – Mamoru Itō (14 years old)

Risa Taneda – Saki Watanabe (12-26 years old)

Yuuki Kaji – Satoru Asahina (14-26 years old)

Daisuke Namikawa – Squera

Hiroaki Hirata – Kirōmaru

Yoshiko Sakakibara – Tomiko Asahina

OPERE RELATIVE

Manga

– Shinsekai yori – spinoff

Romanzo

– Shinsekai yori

