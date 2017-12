A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Shiosai – (潮騒)

Titolo internazionale: The Sound of Waves

Genere: oav – drammatico, sentimentale, storico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 2 (completa)

Durata: 25 minuti per episodio

Anno di uscita in Giappone: 1986

Tratto: dal romanzo “La voce delle onde” di Yukio Mishima

Director: Hidehito Ueda

Character design: Susumu Shiraume

Music: Hideo Shimazu

Studios: Nippon Animation

In Italia: inedito

TRAMA

Nel villaggio di pescatori nell’isola di Utajima, Shinji si innamora della giovane Hatsue, ma la loro storia d’amore sarà irta di ostacoli, dovuti alla contrarietà della loro relazione da parte dello zio di lei, Teruhichi, e sopratutto per via della loro differenza sociale…

Ma nonostante le mille difficoltà, dovute anche ai pettegolezzi nel villaggio, il loro amore è forte e puro.

E l’inizio di una storia bella come la brezza del mare!

CURIOSITA’

– Il film è inedito in Italia, ma è arrivato in Europa, in inglese, in quanto fa parte delle “Sumitomo Seimei Seishun Anime Zenshū” (“Animated Classics of Japanese Literature”), di fatto sono una versione nipponica dei meisaku che in vari OAV riassumono in modo fedele alcuni romanzi contemporanei nipponici.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Bin Shimada – Shinji Kubo

Mami Koyama – Hatsue Miyata

Hiroshi Masuoka – Juukichi Ooyama

Junko Midori – Tomi Kubo

Katsuya Koiso – Hiroshi Kubo

Ryusei Nakao – Yasuo Kawamoto

Yuzuru Fujimoto – Terukichi Miyata

