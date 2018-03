A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Umi ga Kikoeru – (海がきこえる)

Titolo internazionale: Ocean Waves – I Can Hear the Sea

Genere: film d’animazione (per la televisione) – commedia, scolastico, sentimentale, slice of life

Rating: adatto a tutti

Durata: 1 ora e 22 minuti

Anno di uscita in Giappone: Maggio 1993

Tratto: da un romanzo di Saeko Himuro

Director: Tomomi Mochizuki

Series Composition: Keiko Niwa (as Kaori Nakamura)

Character design: Katsuya Kondo

Music: Shigeru Nagata

Studios: J.C.Staff, Studio Ghibli

Titolo in Italia: Si sente il mare

Anno di pubblicazione in Italia: Marzo 2016

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Edizione italiana: distribuito direttamente in home video dalla Lucky Red, sia in Dvd che in Bluray

Sigle:

Ending

“Umi ni Naretara” by Youko Sakamoto

TRAMA

Taku Morisaki è uno studente universitario che rincontra per caso la sua ex compagna di classe, Rikako Muto. Al solo rivederla, gli tornano in mente i ricordi delle superiori.

Rikako era arrivata nella sua classe del liceo durante il secondo anno, trasferitasi da Tokyo. Bella e brava a scuola, la ragazza aveva subito attirato l’attenzione di molti. Ma lei invece aveva sempre dimostrato di essere distaccata, quasi arrabbiata, altezzosa con tutti i compagni. Di lei però si era innamorato il migliore amico di Taku, ovvero Yutaka Matsuno, che aveva provato in tutti i modi a fare amicizia con lei.

Le cose però erano cambiate durante un viaggio…

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore italiano

Taku Morisaki: Raffaele Carpentieri

Yutaka Matsuno: Flavio Aquilone

Rikako Muto: Erica Necci

Shimizu: Joy Saltarelli

Yumi Koama: Eva Padoan

Padre di Rikako: Enzo Avolio

Preside: Ermanno Ribaudo

Kawamura: Mauro Magliozzi

Cuoco: Guido Sagliocca

Yamamoto: Ezio Conenna

