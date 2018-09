A cura di Han

Titolo originale: Ookami to Koushinryou – Spice and Wolf – (狼と香辛料)

Titolo internazionale: Spice and Wolf

Genere: serie tv – avventura, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Gennaio a Marzo 2008

Tratto: dalla serie di Light Novel “Spice and Wolf” di Isuna Hasekura

Director: Takeo Takahashi

Character design: Kazuya Kuroda

Music: Yuuji Yoshino

Studios: Imagin

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Bowling Ball Fansubs.

Sigle:

Opening Theme:

“Tabi no Tochū” by Natsumi Kiyoura

Ending Theme:1

1: “Ringo Biyori ~The Wolf Whistling Song” by Rocky Chack (eps 1-12)

2: “Tabi no Tochū” by Natsumi Kiyoura (ep 13)

TRAMA

In uno scenario medievale europeo, gli abitanti della cittadina di Pasroe hanno stretto da secoli un patto con Horo, il dio-lupo, affinché questi garantisca buoni raccolti, ed ogni anno lo onorano con un festival, che ha attirato però su di loro i sospetti di paganesimo dei villaggi vicini.

Ma le nuove tecniche agricole, e un periodo di particolare fortuna nei commerci, hanno iniziato a convincerli che forse non hanno più bisogno di Horo… A sua volta il dio, rattristato da tale ingratitudine, ha nostalgia della sua terra natale.

Intanto Craft Lawrence, mercante e viaggiatore di passaggio a Pasroe, trova una clandestina a bordo del suo carro: una ragazza con le orecchie e la coda, che dice di chiamarsi Horo, e che vuole un passaggio fino a nord, in cambio l’aiuterà nei suoi commerci. Ma qualcuno di pericoloso è sulle tracce di Horo…

DOPPIATORI

Doppaitore – Personaggio

Ami Koshimizu – Horo

Jun Fukuyama – Kraft Lawrence

Daisuke Namikawa – Zeren

Kaori Nazuka – Chloe

Mai Nakahara – Nola

OPERE RELATIVE

Manga

– Spice and Wolf

Light Novel

– Spice and Wolf

Anime

– Spice and Wolf 2 – serie tv

– Wolf and the Amber-colored Melancholy – oav

