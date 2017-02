A cura di Hen

SCHEDA

Titolo originale: Spiral: Suiri no Kizuna – (スパイラル~推理の絆)

Titolo internazionale: Spiral: Bond of Reasoning

Genere: serie tv – shounen, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Ottobre 2002 a Marzo 2003

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Tratto: dal manga “Spiral: Suiri no Kizuna” di Kyou Shirodaira e Eita Mizuno

Director: Shingo Kaneko

Script: Chinatsu Houjou, Katsuhiko Koide, Mitsuyasu Sakai, Tetsuo Tanaka

Character design: Yumi Nakayama

Music: Akira Mitake

Studios: J.C.Staff

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Kibouhou” di Strawberry Jam

Ending

“Cocktail” di Hysteric Blue

TRAMA

Narumi Ayumu è un ragazzo dalle spiccate doti investigative, rimasto scosso dalla scomparsa improvvisa del fratello maggiore. Il giorno in cui è sparito, ha chiamato al telefono il fratellino e detto una sola parola: “Blade Children”.

Ora Narumi vive con con la sorella Madoka, che lavora come poliziotta. Un giorno, una studentessa del suo istituto è vittima di un tentato omicidio per il quale viene sospettato anche lo stesso Narumi e, come se non bastasse, nella scuola cominciano poi una strana serie di incidenti.

Insieme con la giornalista della scuola, Hiyono Yuizaki, Narumi inizia ad indagare…

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Kenichi Suzumura – Ayumu Narumi

Masumi Asano – Hiyono Yuizaki

Akira Ishida – Eyes Rutherford

Hitomi Kato – Ryouko Takamachi

Kazuhiko Inoue – Kiyotaka Narumi

Kenji Nojima – Kanone Hilbert

Kotono Mitsuishi – Madoka Narumi

Takeshi Kusao – Kousuke Asazuki

Yui Horie – Rio Takeuchi

COMMENTI

