Titolo originale: Steins;Gate 0 – (シュタインズ・ゲート ゼロ)

Titolo internazionale: Steins;Gate 0 – Steins;Gate Zero

Genere: serie tv – fantascienza, thriller, mistero, sentimentale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2018 – in corso

Tratto: dalla visual novel “Stein;Gate 0” sviluppata dalla 5pb. e Nitroplus

Director: Kenichi Kawamura

Series Composition: Jukki Hanada

Character design: Tomoshige Inayoshi

Music: Moe Hyūga, Nobuaki Nobusawa, Takeshi Abo

Studios: White Fox

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID.

Titolo nello streaming in Italia: Steins;Gate 0

Distributore: Dynit

Traduttore: Ruben Baita

Editing: Mirko Spanò

Sigle:

opening

“Fatima” by Kanako Itou

ending

“LAST GAME” by Zwei

Anime relativi:

– “Steins;Gate” serie tv, prequel

Trailer:

ATTENZIONE, SPOILER SUL FINALE DELLA PRECEDENTE SERIE TV!



TRAMA

Premessa molto importante (e priva di Spoiler sulla serie precedente)

“Steins;Gate 0” (o Zero) presenta una visione alternativa degli ultimi episodi della precedente serie “Steins;Gate“, e più precisamente dal 23 in poi. In quella puntata, il protagonista faceva una scelta… adesso vediamo invece cosa sarebbe successo se le cose fossero andate diversamente. Una linea alternativa chiamata “Beta”, che però poi si riaggancia anche alla storia principale.

Perciò, per vedere lo Zero, è essenziale aver già visionato la serie precedente.

Inoltre in Giappone è stato mandato in onda, durante le repliche della prima serie, un 23 episodio alternativo, chiamano “Steins Gate: Episode 23 Beta” che fa da prequel di questo Zero. L’episodio cambia solo nei pochi minuti finali (al momento questa puntata è inedita in Italia).

Trama di “Steins;Gate 0” – ATTENZIONE, DA QUI IN POI PRESENZA DI SPOILER SUL FINALE DELLA SERIE PRECEDENTE!

Dicembre. Sono passati quattro mesi dall’estate in cui Rintaro Okabe ha deciso di lasciare andare Kurisu… di fatto uccidendola, nonostante si sia trattato di un incidente. Sono finite le linee temporali, ma ora lui è un uomo depresso, molto diverso dallo scienziato “malvagio e pazzo” che era un tempo. Frequenta l’università con impegno, ma ha completamente rinunciato al laboratorio e ai gadget futuristici, sperando prima o poi di dimenticare Kurisu e andare avanti con la sua vita.

Suzuna, che non è ancora tornata nel suo futuro, fa di tutto per convincere Okarin a tentare ancora una volta di cambiare il tempo, per evitare la terza guerra mondiale che lei ha vissuto sulla sua pelle (causata proprio dalle lotte per avere la macchina del tempo); ma non ottiene che rifiuti. Okarin è troppo stanco, è anche l’unico a ricordare tutti i momenti tragici passati nelle varie linee alterative, e non vuole più averne niente a che fare con il tempo.

Le cose cambiano quando due ricercatori, Alexis Leskinene e la sua assistente Maho Hiyajo, annunciano di aver portato a termine il progetto a cui Kurisu stava lavorando alla Victor Chondria University, prima di morire tragicamente. Una intelligenza artificiale capace di immagazzinare i ricordi umani, estratti dalla corteccia celebrale del cervello: Amadeus.

In pratica, questa è la storia dell’Okarin che poi manda a se stesso un video nel 23 episodio canonico, quando si auto-incoraggia ad attuare quello che poi si vede nella puntata 24, perchè lui non lo ha fatto e se n’è poi pentito (non si tratta di spoiler in quanto questo si vede benissimo nelle precedente serie tv). Oav e Film sono invece ambientati dopo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori Giapponesi – Personaggi

Mamoru Miyano – Rintarō “Okarin” Okabe

Asami Imai – Kurisu Makise

Kana Hanazawa – Mayuri Shiina

Tomokazu Seki – Itaru “Daru” Hashida

Ayano Yamamoto – Nae Tennōji

Halko Momoi – Faris Nyan-nyan

Hina Kino – Kaede Kurushima

Mariko Honda – Katsumi Nakase

Maya Nishimura – Judy Reyes

Megumi Han – Kagari Shiina

Saori Goto – Moeka Kiryū

Sayuri Yahagi – Maho Hiyajō

Yōji Ueda – Alexis Leskinen

Yu Kobayashi as Ruka Urushibara

Yukari Tamura – Suzuha Amane, Yuki Amane

