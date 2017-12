A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Strange Dawn – (ストレンジ・ドーン)

Titolo internazionale: Strange Dawn

Genere: serie tv – avventura, drammatico, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2000

Tratto: storia originale

Director: Junichi Sato e Shougo Kawamoto

Series Composition: Michiko Yokote

Original creator: Junichi Sato

Character design: Akihiko Yamashita

Music: Kaoru Wada

Studios: Hal Film Maker

Titolo in Italia: Strange Dawn

Anno di pubblicazione in Italia: 2002

Trasmissione in tv: Rai 2 iniziò a trasmettere “Strange Dawn” nel novembre 2002, ma la interruppe dopo appena tre episodi (e mai più ripreso)

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Dynit (con tutti gli episodi!)

Sigle:

Opening

“Sora e” di Eri Kawai (eps 1-12)

Ending

“Melody ni..” di Kaori Shimizu and Shouko Enomoto

TRAMA

Eri e Yuko sono compagne di classe ma non si conosco bene, anche perchè hanno due caratteri molto diversi. Un giorno vengono per magia risucchiate in un altro mondo, dove sono accolte da una tribù formata da una sorta di “nani”, degli umani bassi e dall’aspetto carino.

Peccato che questi buffi esserini siano coinvolti in una terribile guerra, che non risparmia momenti molto drammatici e sanguinari.

Gli abitanti del villaggio che le ospita crede in una profezia, che annunciava l’arrivo di “demoni umani” che avrebbero fatto finire il conflitto. E pensano che le due ragazze siano i salvatori che aspettavano.

Eri e Yuko avranno due differenti reazioni: una vorrebbe aiutare il popolo che le ha accolte, l’altra non vorrebbe intromettersi, e trovare un modo per tornare subito a casa…

Nota: nonostante la grafica “pucciosa” non è per niente un serie per bambini (sarà per quello che Rai Due ne ha trasmesso solo tre episodi?)

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Personaggi – Voce giapponese – Voce italiana

Yuko Miyabe – Kaori Shimizu – Federica De Bortoli

Eri Natsuno – Shōko Enomoto – Alida Milana

Shar – Kentarō Itō – Simone Mori

Reika – Kumi Sakuma – Francesca Manicone

Mani – Rie Ishizuka – Maria Letizia Scifoni

Capo villaggio – Masafumi Kimura – Luciano De Ambrosis

Darl – Susumu Chiba – Massimo De Ambrosis

Jog – Katsuhiko Kawamoto – Nanni Baldini

Olt – Makoto Sasaki – Giorgio Lopez

Arira – Yuri Shiratori – Barbara De Bortoli

Glona – Shigeaki Kano – Sandro Acerbo

Kuji – Gō Aoba – Vittorio Guerrieri

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Junichi Sato presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!