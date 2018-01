A cura di Leonatos

SCHEDA

Titolo originale: Super Robot Taisen OG: Divine Wars – (スーパーロボット大戦OG -ディバイン・ウォーズ-)

Titolo internazionale: Super Robot Wars The Original Generation: The Divine Wars

Genere: serie tv – azione, fantascienza, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Ottobre 2006 ad Aprile 2007

Tratto: dal videogames “Super Robot Wars: Original Generation” della Banpresto

Director: Hiroyuki Kakudou

Series Composition: Takanobu Terada

Music: Naofumi Tsuruyama, Takuya Hanaoka, Yoshihisa Hirano

Mechanical design: Hajime Katoki, Kunio Okawara

Studios: OLM

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub SubZero.

Sigle:

Opening

1: “Break Out” by JAM Project (eps 1-17, 24)

2: “Rising Force” by JAM Project

Ending

1: “Yell!” by Minami Kuribayashi

2: “Mou Ai Shika Iranai” by Aki Misato

Anime relativi:

– “Super Robot Taisen OG: The Inspector” serie tv, anime – sequel

– “Super Robot Wars OG: The Animation” oav, anime

TRAMA

L’uomo inizia ad esplorare lo spazio, dando inizio a l’Era Spaziale: ma un giorno 2 meteoriti cadono sulla Terra devastandola e bloccando, così, la tecnologia.

Ryusei è un appassionato di robotica, e partecipa ai tornei 3D virtuali di combattimenti tra robot. Dopo aver perso la finale di un torneo, dei robot insettiformi attaccano la città distruggendo lo stadio. Fuori di esso però il ragazzo trova un PT (Personal Trooper): un robot da guerra dell’esercito dell’Unione Terrestre. Scoprendo che i sistemi di pilotaggio sono uguali a quelli del gioco virtuale, entra e affronta i Bug che stanno assalendo la città. Nonostante sia la prima volta che pilota un vero robot, le sue capacità sono discrete, e riesce a distruggere alcuni nemici dando così tempo ai robot dell’esercito di intervenire ripulendo la zona.

Ryusei viene quindi arruolato dal maggiore Ingram, che avendo visto in lui del potenziale durante il torneo, ha ordinato di fargli trovare il robot fuori lo stadio durante l’attacco. Questo lo informa anche di un segreto militare: quando anni e anni fa cadde un terzo meteorite sulla Terra, si scoprì essere artificiale. Da ciò gli scienziati iniziarono a studiarlo, potenziando l’arsenale bellico terrestre, e creando così i robot Personal Trooper.

Oltre alla minaccia aliena, però, pare che l’equilibrio dei poteri sulla Terra sia precario: il governo della Federazione Terrestre si sta allontanando dalle aspettative dell’Unione (ovvero l’esercito) e dell’EOTI; essa è una corporazione guidata dallo scienziato che ha scoperto le pecularietà del terzo meteorite, che ha avvisato la Federazione della minaccia aliena proponendo i progetti per la costruzione dei robot da guerra. Queste diverse fazioni non sembrano più interessate a cooperare ed ognuna gestisce la situazione alla sua maniera, anche scontrandosi apertamente con le altre. Ryusei diviene, quindi, un sergente di una squadra di difesa che utilizza dei nuovi modelli di robot: la SRX!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Shinichiro Miki – Ryusei Date

Ryotaro Okiayu – Raidiese “Rai” Fujiwara Branstein

Yumi Touma – Aya Kobayashi

Asami Yaguchi – Katina Tarask

Hikaru Midorikawa – Masaki Ando

Mikako Takahashi – Kusuha Mizuha

Motomu Kiyokawa – Laker Randolph

Narumi Hidaka – Ryune Zoldark

Shōzō Iizuka – Bian Zoldark

Takehito Koyasu – Shuu Shirakawa

Tohru Furusawa – Ingram Plisken

Toshiyuki Morikawa – Kyosuke Nanbu

Yuko Mizutani – Excellen Browning

