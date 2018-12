A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Tasogare Otome x Amnesia – (黄昏乙女×アムネジア)

Traduzione letterale: La ragazza del crepuscolo e l’amnesia

Titolo internazionale: Dusk Maiden of Amnesia

Genere: serie tv – shounen, ecchi, horror, mistero, sentimentale, scolastico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (e non facilmente impressionabile)

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Giugno 2012

Tratto: dal Manga “Dusk Maiden of Amnesia” di Maybe

Director: Shin Oonuma, Takashi Sakamoto

Series Composition: Katsuhiko Takayama

Character design: Yukiko Ban

Music: Monaca

Studios: Silver Link.

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da Yaoi 801 Fansub.

Sigle:

opening

“CHOIR JAIL” by Konomi Suzuki

ending

1 “CHOIR JAIL” by Konomi Suzuki (eps 1, 12)

2 “Calendrier” by Aki Okui (eps 2-10, 13)

3 “Calendrier” by Yumi Hara (ep 11)

Trailer



TRAMA

Niiya Teiichi è una matricola che ha appena iniziato a frequentare l’istituto privato Seikyou. Un giorno, perdendosi in uno dei vecchi edifici della scuola, incontra una ragazza di nome Yuko, la quale si autoproclama essere un fantasma, privo di ogni memoria riguardo alla propria morte.

Per qualche inspiegabile ragione, Niiya è l’unico in grado di vederla, e così decide di aiutarla a cercare informazioni su chi era e cosa le è successo, fondando un club scolastico dedicato all’occulto. Così facendo, si ritrova a investigare sui sette drammatici misteri scolastici, i quali si rivelano tutti ruotare attorno a spettri.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Tsubasa Yonaga – Teiichi Niiya

Yumi Hara – Yuko

Eri Kitamura – Kirie Kanoe

Misato Fukuen – Momoe Okonogi

OPERE RELATIVE

Manga

– Dusk Maiden of Amnesia

Anime

– Tasogare Otome x Amnesia: Taima Otome – oav

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Shin Oonuma presenti sul sito:

RECENSIONI

