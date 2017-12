A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Tegami Bachi – (テガミバチ)

Titolo internazionale: Tegami Bachi: Letter Bee

Genere: serie tv – shounen, avventura, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre 2009 a Marzo 2010

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: dal manga “Letter Bee” di Hiroyuki Asada

Director: Akira Iwanaga

Series Composition: Tetsuya Ōishi

Character design: Hiroto Tanaka, Minako Shiba

Music: Kunihiko Ryo

Studios: Studio Pierrot

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal gruppo Sarulandia Fansub.

Sigle:

Opening

1: “Hajimari no Hi” by Shikao Suga feating Mummy-D (eps 1-13)

2: “Love Letter no Kawari ni Ko no Shi o.” by Seira (eps 14-25)

Ending

1: “Hate Naki Michi” by HIMEKA (eps 1-13)

2: “Hikari no Kioku” by Angelo (eps 14-25)

Anime relativi:

– “Tegamibachi Reverse” serie tv, sequel

– “Letter Bee: Light and Blue Night Fantasy” oav, side story

TRAMA

Amberground è una terra avvolta nell’oscurità, su cui brilla unicamente un sole artificiale sulla capitale, Akatsuki. La popolazione è divisa tra le tre zone: Akatsuki, dove abitano coloro che hanno uno status sociale più alto, Yusari, dove abita la popolazione media di lavoratori, e Yodaka, dove abitano le persone di classe più bassa. Questo territorio, inoltre, è popolato da pericolosi insetti giganti corazzati, detti Gaichu, che divorano il “cuore” delle persone. Tra le tre zone ci sono dei fiumi che possono essere attraversati solo con l’apposito (e difficile da ottenere) permesso del governo.

Gli incaricati statali che consegnano le lettere degli abitanti sono i Letter Bee, gli unici a poter sconfiggere i Gaichu con le loro pistole sparacuore.

Il giovane protagonista, Lag, da piccolo venne “consegnato” come lettera, e da allora che desidera diventare anche lui un postino; anche per rincontrare due persone a lui care.

DOPPIATORI

Doppiatore Giapponese – Personaggio

Miyuki Sawashiro – Lag Seeing

Ayumi Fujimura – Niche

Ami Koshimizu – Aria Link

Daisuke Kishio – Zaji

Hisayoshi Suganuma – Conner

Jun Fukuyama – Gauche Suede

Katsuyuki Konishi – Ralgo Lloyd

Kazuya Nakai – Jiggy Pepper

Marina Inoue – Mana Jones

Nana Mizuki – Silvette

Naomi Nagasawa – Steak

