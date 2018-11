anime – TERRA E… (Towards the Terra) – di Osamu Yamasaki

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Terra E… (地球へ…)

Titolo internazionale: Terra e… – Towards the Terra

Genere: serie tv – shounen, azione, militare, fantascienza, spazio

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Luglio 2007

Tratto: dal manga “Terra e…” di Keiko Takemiya

Director: Osamu Yamasaki

Script: Akemi Omode (eps 2-3, 5-6) Dai Sato (eps 12, 16-17) Hiroshi Ohnogi (4 episodes) Mitsuyasu Sakai (ep 4) Osamu Yamasaki (eps 5-6, 24) Satoru Nishizono (ep 1) Shigeru Morita (eps 15, 20-21) Toshizo Nemoto (7 episodes) Yutaka Izubuchi (ep 10)

Character design: Nobuteru Yuki

Music: Yasuharu Takanashi

Studios: Tokyo Kids, Minami Machi Bugyousho

In Italia: inedito

Sigle:

Opening Theme

1: “endscape” by UVERWorld (eps 1-13)

2: “JET BOY JET GIRL” by Hitomi Takahashi (eps 14-24)

Ending Theme

1: “Love is…” by Miliyah Kato (eps 1-13)

2: “This Night” by CHEMISTRY (eps 14-24)

TRAMA

La storia è ambientata in un futuro in cui gli esseri umani sono stati costretti ad abbandonare la Terra perché non più abitabile. Una nuova razza di persone chiamate Mu, si evolve dalla razza umana, e si distingue per i poteri psichici che possiede. Per questa loro caratteristica vengono combattuti dal Sistema Computerizzato che regola la vita dei comuni esseri umani.

Riusciranno i Mu a trovare un posto tutto per loro dove vivere in pace? Torneranno sulla Terra?

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Mitsuki Saiga – Jomy Marquis Shin

Tomokazu Sugita – Soldier Blue

Ai Orikasa – Mother Computer

Marina Inoue – Seki Leigh Shiroei

Motoki Takagi – Jonah Matsuka

Norio Wakamoto – Narratore

Sanae Kobayashi – Physis

Takehito Koyasu – Keith Anyan

Wataru Hatano – Sam Houston

OPERE RELATIVE

Manga

– Terra e…

Anime

– Terra e… the movie – film d’animazione

RECENSIONI

