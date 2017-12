A cura di S.

Titolo originale: Matantei Loki Ragnarok – (魔探偵ロキ)

Titolo internazionale: Mythical Detective Loki Ragnarok

Genere: serie tv – commedia, fantasy, mistero, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Settembre 2003

Tratto: dal manga “Il mitico detective Loki” di Sakura Kinoshita

Director: Hiroshi Watanabe

Script: Kenichi Kanemaki

Character design: Mariko Oka

Music: Kei Haneoka

Studios: Studio Deen

Titolo in Italia: The Mythical Detective Loki Ragnarok

Anno di pubblicazione in Italia: 2004

Trasmissione in tv: ignota, ma sembra di no

Censura: no

Edizione italiana: la serie uscì in Dvd grazie alla Crazy Comics Entertainment (su cui ho trovato pochissime informazioni), purtroppo però non in forma completa. Dalle notizie trovare via internet, nonostante l’anime fu doppiato tutto in italiano, le uscite home video si interruppero al 6 episodio.

Sigle:

Opening

“Rakuen no Tobira” by YAMATO from White Bound

Ending

“Believe in Heaven” by Shinichirou Miki

TRAMA

Mayura è studentessa appassionata di misteri, che lavora ogni tanto come investigatrice. Un giorno si trova a dover cercare una bambola scomparsa e, per caso, incrocia un’agenzia investigativa, capitanata da un ragazzo di nome Loki.

Rimane sorpresa, e alquanto perplessa, quando scopre che Loki è un bambino apparentemente come tanti.

Ma il giovane detective, con l’aiuto del fido Yamino, è abituato a risolvere casi misteriosi, la sua età non è per niente indicativa della sua abilità investigativa e della sua saggezza.

Tra Mayura e Loki si crea così uno strano legame, ma la ragazza comincia anche a sospettare che Loki nasconda qualcosa di strano. E infatti le sue origini… sono divine!

DOPPIATORI

Doppiaggio giapponese

Doppiatore giapponese – Personaggio

Yuriko Fuchizaki – Loki

Takahiro Sakurai – Loki adulto

Yui Horie – Daidouji Mayura

Takehito Koyasu – Frey

Romi Park – Heimdall

Hirofumi Nojima – Fenrir

Junko Asami – Freya

Kouichi Toochika – Kakinouchi Kotaru

Mamiko Noto – Verdandi

Mariko Suzuki – Urd

Misato Fukuen – Ecchan

Omi Minami – Hel

Shinichiro Miki – Yamino Ryusuke

Showtaro Morikubo – Narukami

Doppiaggio italiano

Doppiatore italiano – Personaggio

Benedetta Ponticelli – Loki Ragnarok

Debora Magnaghi – Mayura

Davide Garbolino – Heimdall

Lorenzo Scattorin – Freyr

Luca Sandri – Narukami

Roger Mantovani – Yamino Ryusuke

Eric Alexander – Kotaro

Gianluca Iacono – Mr. Daidoji

Paolo De Santis – Loki Adulto

Serena Clerici – Reiya Ooshima

