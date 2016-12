A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Tokyo Godfathers – (東京ゴッドファーザーズ)

Traduzione letterale: I Padrini di Tokyo

Titolo internazionale: Tokyo Godfathers

Genere: film d’animazione – commedia, drammatico (ha entrambe le caratteristiche)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 90 minuti

Anno di uscita in Giappone: uscito nei cinema il 30 Agosto 2003

Tratto: storia originale, ma ispirata all’opera letteraria di Peter B. Kyne, “Three Godfathers” (1913), e in particolare a uno dei suoi adattamenti cinematografici, il film “In nome di Dio” (1948) di John Ford (fonte: Wikpedia)

Regista: Satoshi Kon

Screenplay: Keiko Nobumoto, Satoshi Kon

Storia: Satoshi Kon

Character design: Kenichi Konishi, Satoshi Kon

Musiche: Keiichi Suzuki

Studio di animazione: Madhouse

Titolo in Italia: Tokyo Godfathers

Anno di pubblicazione in Italia: uscito nei cinema italiani a Febbraio 2005, e poi in home video nel Giugno 2005

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Universal Pictures

TRAMA

Tokyo, vigilia di Natale. Per strada, vivono tre senzatetto: Hana un travestito saggio e sensibile, Gin un uomo che ha perso la famiglia e il lavoro, e Miyuki una ragazzina scappata di casa.

Il terzetto, mentre fruga nella spazzatura, trova una neonata abbandonata. Invece di andare dalla polizia, decidono di ritrovare la madre della bambina, anche se hanno a disposizione pochi indizi; inizia così una sgangherata ricerca in una Tokyo piena di neve…

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Toru Emori: Gin

Aya Okamoto: Miyuki

Yoshiaki Umegaki: Hana

Shôzô Îzuka: Oota

Seizô Katô: Madre

Hiroya Ishimaru: Yasuo

Ryûji Saikachi: Uomo anziano

Yûsaku Yara: Padre di Miyuki

Kyôko Terase: Sachiko

Mamiko Noto: Kiyoko

Akio Ôtsuka: Doc

Doppiatori italiani

Angelo Nicotra: Gin

Letizia Scifoni: Miyuki

Sergio Di Stefano: Hana

Eleonora De Angelis: Sachiko Nishimura

Fabrizio Manfredi: Ayaki Nishimura

Rossella Acerbo: Kiyoko

Isabella Pasanisi: Kurumizawa

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Satoshi Kon presenti sul sito:

